Juan Saurín, profesor de la Escuela de música, acompañará a la reconocida artista Marisela en sus conciertos en España

13/11/2026 Juan Saurín, profesor de la Escuela de música, acompañará a Marisela en sus conciertos en España ESPAÑA EUROPA MURCIA SOCIEDAD CEDIDA ESCUELA DE MÚSICA DE YECLA

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La Escuela de Música de la Asociación de Amigos de la Música de Yecla se enorgullece de anunciar la participación de uno de sus profesores en los próximos conciertos en España de Marisela, reconocida artista mexicano-estadounidense y una de las voces más destacadas de la música romántica latinoamericana.

Su profesor, el guitarrista Juan Saurín, formará parte de la banda que acompañará a la artista durante sus actuaciones en Barcelona y Madrid, los próximos días 21 y 22 de noviembre de 2026. Las citas tendrán lugar el 21 de noviembre en el Palau d'Esports de la Vall d'Hebron (Barcelona) y el 22 de noviembre en el Live Las Ventas (Madrid).

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"Esta participación supone una nueva oportunidad para trasladar al ámbito profesional la experiencia y el trabajo desarrollado por nuestro profesorado, que compagina su labor docente con una actividad artística en escenarios nacionales e internacionales. Desde la Escuela de Música de la Asociación de Amigos de la Música de Yecla queremos felicitarle por esta nueva experiencia profesional y desearle mucho éxito en estos conciertos", concluyen desde la escuela de música yeclana.