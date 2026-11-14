Al menos tres muertos al naufragar una embarcación en un río en el suroeste de Canadá

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Tres personas han fallecido y varias más han sido rescatadas tras colisionar una embarcación con un objeto no identificado en el el río Squamish, cerca de Squamish (Columbia Británica, Canadá), durante la jornada del jueves, marcada por las fuertes lluvias y las inundaciones.

Así lo ha confirmado este viernes la Real Policía Montada de Canadá (RCMP), tras hallar el cuerpo de la tercera víctima mortal, que permanecía desaparecida. De acuerdo con la información facilitada por las autoridades, los fallecidos son dos mujeres y un hombre cuyas identidades todavía no han sido determinadas.

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El inspector de Policía Robert Dykstra ha explicado en declaraciones a la cadena CBC que en la embarcación viajaban aproximadamente ocho personas cuando se produjo el incidente. "Chocó contra algo y eso provocó que se detuviera y que la gente cayera al agua", ha descrito, precisando que todavía no disponen de información concreta sobre el tipo de barco.

Varios ocupantes consiguieron abandonar la embarcación y fueron posteriormente auxiliados. Los supervivientes se encuentran a salvo en la otra orilla del río, una zona a la que los equipos de emergencia no pueden acceder directamente por carretera. La vía Squamish Valley Road permanece cortada a la altura del puente Pilchuck Bailey debido a las inundaciones.

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Los investigadores trabajan ahora para identificar al propietario de la embarcación y esclarecer por qué navegaba en el río en unas condiciones meteorológicas tan adversas. "Es trágico. El agua es peligrosa. Las inundaciones fueron considerables y las lluvias de las últimas 48 horas han sido importantes", ha advertido Dykstra.

El cabo Ashley MacKay ha destacado las dificultades que afrontaron los servicios de emergencia debido al estado del río y al temporal. "Las condiciones meteorológicas y del río han desempeñado un papel fundamental en las labores de respuesta", ha indicado al mismo medio, antes de subrayar que los niveles del agua y los patrones meteorológicos pueden variar rápidamente, por lo que siguen siendo evaluados durante las operaciones de búsqueda y rescate.

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Por su parte, el cabo Brett Urano ha trasladado las condolencias de la Policía a los afectados y ha reiterado que los agentes continúan trabajando para determinar las circunstancias del accidente: "Enviamos nuestras condolencias a los afectados. Estamos trabajando arduamente para esclarecer lo sucedido en esta investigación".

Ante el peligro que representan los elevados caudales y los restos acumulados en los cauces, la Policía ha pedido a la población que se mantenga alejada de las zonas fluviales.