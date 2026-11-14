Sudán del Sur aplaza 51 días sus primeras elecciones, hasta el 11 de febrero

Guardar

Yuba, 14 nov (EFE).- La Comisión Nacional Electoral (CNE) de Sudán del Sur ha fijado el 11 de febrero de 2027 como una nueva fecha para las primeras elecciones generales en el empobrecido país africano, posponiendo así 51 días la votación que estaba prevista inicialmente para el 22 de diciembre, según el calendario electoral anunciado este sábado.

La comisión no ha dado a conocer los motivos por los que ha decidido aplazar la votación, o si se requieren procedimientos legales adicionales para formalizar la nueva fecha electoral.

PUBLICIDAD

Este calendario revisado llega en medio de preocupaciones sobre la preparación del país para celebrar sus primeras elecciones generales desde su independencia en 2011, tras repetidos retrasos, limitaciones financieras y una continua inseguridad en varias zonas del territorio. EFE