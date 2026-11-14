El papa León XIV vive un apoteósico regreso a su querida Chiclayo, donde fue obispo 8 años

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Chiclayo (Perú), 13 nov (EFE).- El papa León XIV vivió este viernes un regreso apoteósico a su querida Chiclayo, la ciudad en la que fue obispo durante ocho años y que esperaba con gran ilusión su regreso, esta vez convertido en pontífice, un reencuentro emocionante que llenó de alegría al Santo Padre.

"¡Qué alegría volver a Chiclayo! Es una bendición para mí estar de nuevo con ustedes", exclamó León XIV al iniciar una misa ante 500.000 personas en la desértica explanada de las Pampas de Pimentel, a las afueras de la ciudad, donde centenares de miles de personas peregrinaron en ríos humanos desde distintos lugares de la región de Lambayeque.

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"Al ver sus rostros me nace de manera espontanea una oración de acción de gracias al Señor por las bendiciones que ustedes han sido y son para mi vida y ministerio episcopal", expresó el Santo Padre.

Así fue el sentido reencuentro de Robert Prevost con la ciudad que marcó su labor pastoral, en la que pensaba que iba a terminar su vida hasta que el papa Francisco lo llamó en 2023 para formar parte de la curia, y su vida cambió para siempre aquel 8 de mayo de 2025 cuando fue elegido el máximo jerarca de la Iglesia católica.

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Desde aquel momento, en el que en sus primeras palabras como papa lanzó un afectuoso saludo en español para su querida Diócesis de Chiclayo, esta ciudad situada en la costa norte de Perú, a unos 700 kilómetros de la capital Lima, se autodenominó "la ciudad del papa León XIV" y los reivindicaron como un chiclayano más.

Muchas personas que llegaron a las Pampas de Pimentel, entre ellas de países como Ecuador, Colombia y Venezuela, esperaban al Santo Padre desde la noche anterior, tras aguantar una noche al raso y luego un sol abrasador para ver de nuevo al padre Robert, como se le conocía popularmente a Prevost en Chiclayo antes de marcharse al Vaticano.

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Al terminar la misa, León XIV hizo algo poco habitual en un viaje de un papa, al visitar una pequeña iglesia de barrio de uno de distritos más pobres de Chiclayo: la capilla San Óscar Romero, que el mismo pontífice ayudó a reconstruir prácticamente de nuevo al conseguir donantes que financiaran las obras.

La iglesia, que lleva el nombre de san Óscar Arnulfo Romero, el santo salvadoreño conocido como "la voz de los sin voz", quedó lista pocos días antes de la llegada del papa, que desde el Vaticano se mantuvo pendiente de los avances de la obra, según relató a EFE hace unas semanas su párroco, José Alonso.

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"La breve visita de hoy se pudo acomodar en medio de tantas otras cosas, pero que yo realmente quería hacer, porque debe ser señal de esta cercanía, de este deseo de formar comunidad y de colaborar, de cooperar siempre, trabajando juntos para continuar la misión de la Iglesia", manifestó León XIV a los asistentes.

"Estoy muy agradecido también a todos aquellos que han colaborado para hacer realidad el sueño de esta nueva capilla dedicada a san Óscar Romero", dijo el papa.

El Santo Padre regaló a la capilla un relicario que custodia un fragmento del alba litúrgica que llevaba puesta san Óscar Arnulfo Romero en el momento de su martirio, ocurrido en la capilla del Hospital de la Divina Providencia, en San Salvador.

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En la tarde tuvo una reunión con la comunidad religiosa en el santuario de Nuestra Señora de la Paz de Chiclayo, donde señaló que es "una exigencia" ocuparse "de los jóvenes, los migrantes, los pueblos originarios, las personas en situaciones de pobreza".

Terminó la intensa jornada en un encuentro con la comunidad universitaria en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo (USAT) de Chiclayo, donde fue gran canciller en su etapa como obispo, y donde advirtió que los avances científicos se pueden convertir sólo en un privilegio de los millonarios "mientras pueblos enteros continúan sufriendo la miseria y la opresión".

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La primera gira de León XIV por América Latina, que se desarrolla del 6 al 16 de noviembre en Uruguay, Argentina y Perú, proseguirá este sábado con la visita del papa a la provincia andina y rural de Santa Cruz, uno de los puntos más recónditos de la Diócesis de Chiclayo y un homenaje a Santo Toribio de Mogrovejo en Zaña, la población donde murió el santo español. EFE

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