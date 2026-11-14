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Iberia anuncia que la suspensión de vuelos en EEUU afectará a su programación

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La compañía aérea española Iberia ha anunciado este sábado que la suspensión de todos los vuelos en territorio estadounidense afectará a su programación aérea para las próximas horas, asegurando que los que ya se encuentran en el aire "pueden continuar hasta sus destinos".

"La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) está trabajando para solucionar una incidencia técnica que afecta a las comunicaciones de numerosos centros de control aéreo del país", ha asegurado la compañía en un comunicado oficial publicado en sus redes sociales.

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Mientras se resuelve la incidencia, Iberia asegura seguir las directrices de la FAA, la cual ha suspendido de manera indefinida los despegues de los vuelos desde su territorio de manera indefinida alegando "problemas de telecomunicaciones".

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