Trump urge al Congreso a recuperar la producción de Hollywood con incentivos fiscales

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Los Ángeles (EE.UU.), 13 nov (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, urgió este viernes al Congreso de EE.UU. a sacar adelante un proyecto bipartidista que ofrece incentivos fiscales federales para evitar la fuga de la producción en Hollywood, epicentro de la industria del cine y el entretenimiento del mundo.

En un mensaje en Truth Social, el mandatario explicó que está trabajando con senadores del Partido Republicano y opositores, como el senador demócrata por California Adam Schiff, para que se apruebe la Ley de Revitalización del Cine, la Televisión y el Entretenimiento (Motion Picture, Television, and Entertainment Revitalization Act), que otorgaría incentivos fiscales a la industria.

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Trump subrayó que gran parte de la industria del entretenimiento se ha trasladado a Canadá, el Reino Unido, Australia y otros países; sin embargo, los actores, productores y todos los demás profesionales del sector "¡quieren volver a casa!".

“Es importante destacar que cientos de miles de trabajadores se verán beneficiados de manera muy significativa con la aprobación de este proyecto de ley. La inversión destinada a estos incentivos fiscales se recuperará con creces, multiplicada por diez”, insistió.

Hollywood sufre desde hace décadas de un fenómeno conocido como 'runaway production': la fuga de las grandes producciones y rodajes de cine o televisión hacia otros países ante la falta de incentivos fiscales atractivos.

Este problema se agravó durante la pandemia de la covid-19, cuando la industria cinematográfica de EE.UU. quedó en una situación de extrema vulnerabilidad y se vivieron las históricas huelgas de guionistas y actores que paralizaron el sector en 2023.

Trump amenazó, en su segunda llegada al poder, con imponer un arancel del 100 % a las películas extranjeras, una medida que generó un fuerte rechazo entre los principales sindicatos y estudios, que advirtieron que paralizaría la distribución global.

En su lugar, los representantes de la industria propusieron una mejora en los créditos fiscales, similares a los que ofrecen países y algunos estados de EE.UU. que se están beneficiando del éxodo de Hollywood, como es el caso de Nuevo México o Georgia.

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“Esperemos que republicanos y demócratas unan sus fuerzas para finalizar esta legislación, que ya está siendo objeto de intensas negociaciones. Es posible llevarlo a cabo de forma rápida, precisa y eficiente y, lo que es más importante, beneficiará a todo el país”, puntualizó el mandatario. EFE