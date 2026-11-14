El peso mexicano encadena dos semanas de recuperación ante el dólar tras apreciarse 0,51 %

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Ciudad de México, 13 nov (EFE).- El peso mexicano acumuló dos semanas de recuperación frente al dólar tras ganar un 0,51 % en los últimos cinco días, aunque analistas advirtieron que el avance todavía no anticipa una apreciación sostenida.

El peso mexicano cerró este viernes en 18,53 unidades por dólar, con una apreciación semanal del 0,51 %, y encadenó dos semanas de recuperación, según datos de cierre del Banco de México (Banxico).

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La moneda ganó 9,44 centavos respecto a las 18,63 unidades del viernes anterior.

En la jornada avanzó un 0,44 % frente al cierre del jueves, de 18,6157 pesos por dólar, mientras que en noviembre acumula una recuperación del 1,44 %.

La directora de Análisis Económico de Banco Base, Gabriela Siller, atribuyó el desempeño semanal al ajuste de las expectativas sobre la política monetaria mexicana, ante la posibilidad de que Banxico mantenga su tasa sin cambios durante un periodo prolongado después del recorte de la semana pasada.

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“Lo anterior no implica el comienzo de un periodo de apreciación sostenida del peso”, advirtió la economista, quien describió el movimiento como una corrección tras las presiones relacionadas con las expectativas monetarias.

Según su análisis, también contribuyeron el optimismo posterior a las elecciones intermedias estadounidenses y una reacción moderada y temporal del mercado ante las amenazas arancelarias de Donald Trump contra México.

Banco Base situó la volatilidad semanal del tipo de cambio en el 5,09 %, frente al 18,19 % de la semana anterior, su menor nivel desde la semana terminada el 11 de septiembre.

La recuperación del viernes recibió apoyo de la inflación al productor estadounidense, que resultó inferior a las expectativas, según el análisis técnico del banco.

El indicador aumentó un 0,35 % mensual, frente al 0,39 % esperado, aunque la tasa anual alcanzó el 6,52 %.

Sin embargo, Actinver mantuvo su previsión de que la Reserva Federal eleve los tipos de interés en 25 puntos básicos en diciembre.

“Los mayores costos de energía y transporte pueden trasladarse a los precios que pagan los hogares”, señaló Enrique Covarrubias, economista en jefe de Actinver, al explicar la persistencia de las presiones inflacionarias.

Por su parte, la Mesa de Análisis de Inversiones de Banamex mantuvo en su reporte matutino una previsión de oscilación entre 18,50 y 19 pesos por dólar.

El análisis técnico de Banco Base coincidió en la cautela: consideró que las presiones sobre la moneda mexicana han perdido fuerza, pero que su recuperación aún no constituye un cambio de tendencia. EFE