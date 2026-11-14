El oro y el euro retroceden ante repunte del IPC de EEUU y el giro restrictivo de la Fed

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Madrid, 14 nov (EFE).- El oro y el euro registran este mes de noviembre fuertes retrocesos debido al repunte inesperado de la inflación en EE.UU. y al giro restrictivo de la Reserva Federal, lo que ha disparado el rendimiento de los bonos americanos y ha fortalecido el dólar.

La inflación de EE.UU. en octubre que se ha conocido esta semana, que recoge un avance del 0,4 % frente al 0,3 % esperado, ha sorprendido al alza y apoya una subida de tipos de la Reserva Federal (Fed) en su reunión de los próximos 8 y 9 de diciembre, para la que algunas voces próximas al banco central apuntan ya a un aumento incluso del 0,50 %.

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En este sentido, el miembro de la junta de gobernadores de la Fed, Christopher Waller, ha llegado a decir que podría ser necesaria una subida de 50 puntos básicos si el IPC subyacente mensual se sitúa en torno al 0,3 % o más, un porcentaje que lleva encadenándose durante tres meses consecutivos.

A ello se suma que la presidenta de la Fed de Dallas, Lorie Logan, también ha afirmado que la Fed necesitará al menos dos subidas adicionales de 25 puntos básicos, al sostener que el tipo de referencia sigue estando al menos 50 puntos básicos por debajo de un “nivel modestamente restrictivo”.

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El mayor aumento de los precios empuja al euro y al oro

La subida del IPC en EE.UU. ha empujado al alza al dólar y a las rentabilidades de la deuda americana, presionando al euro a sus niveles más bajos desde mayo de 2025, situándose el cambio en 1,10 unidades.

Hay que recordar que durante este ejercicio el cambio llegó a superar la cota de los 1,20 dólares, y desde entonces cede más de un 7,5%.

Por tanto, los analistas consideran que el dólar sigue respaldado por una combinación de datos de inflación en EEUU más resistentes de lo esperado y un mensaje de la Fed que continúa apuntando a una política monetaria restrictiva durante más tiempo.

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El oro también se ha visto fuertemente afectado por un dólar más fuerte y unos rendimientos más altos de los bonos del Tesoro americano, lo que ha llevado el precio de la onza a situarse por debajo de los 4.000 dólares.

En este sentido, el analista de XTB Manuel Pinto ha apuntado que el dólar fuerte y las expectativas de nuevas subidas de tipos pesan más que la búsqueda de protección.

El bitcóin, otro activo que refleja el miedo al riesgo

El bitcóin ha llegado a caer un 6,79 % en la madrugada del viernes hasta los 68.600 dólares, perforando el nivel de los 70.000 dólares por primera vez desde mediados de agosto.

En el caso de la caída de la critpomoneda se suma la decisión de MSCI, el operador de algunos de los índices más relevantes del mundo, de excluir de sus índices globales de renta variable a Strategy, considerada la mayor tenedora de bitcóin del mundo.

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