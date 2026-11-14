Dos muertos, incluida una niña, tras la explosión de un coche bomba a las afueras de Damasco

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Un hombre y un a niña han muerto y otra persona ha resultado herida por la explosión de un coche bomba en la localidad de Yaramana, a las afueras de Damasco.

"Las Fuerzas de Seguridad Interna han desplegado un cordón de seguridad en la ciudad de Yaramana tras la explosión de un dispositivo explosivo y se están llevando a cabo investigaciones para esclarecer las circunstancias del incidente", ha explicado el organismo de las fuerzas de seguridad sirias en redes sociales.

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Un equipo de Ambulancias de la Región de Damasco respondió a la emergencia y trasladó a las personas heridas hasta el Hospital Al Radi. Mientras, equipos de la Defensa Civil han sofocado el incendio provocado por la explosión, según ha explicado a la agencia de noticias oficial siria, SANA, el director de operaciones de la Dirección de Gestión de Emergencias y Desastres siria, Amer Zarifa. Efectivos del Ministerio del Interior trabajan ya en la investigación de lo ocurrido.

En esa misma localidad resultaron heridas 14 personas en otra explosión.

El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos ha informado de otras tres muertes durante la jornada del sábado. Un hombre murió por la explosión de una mina en Badia, cerca del campo petrolero de Al Taim, en el este de Deir Ezzor.

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Un joven ha muerto tiroteado tras una disputa en Granij, también en el este de Deir Ezzor y otra persona ha muerto en un enfrentamiento tribal en Al Akirshi, en el sur de Raqqa.