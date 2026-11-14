Agencias

La 'Starship' de SpaceX completa con éxito su primer aterrizaje tras una misión en órbita

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La nave 'Starship' de la empresa SpaceX ha completado este sábado con éxito su primera maniobra de aterrizaje tras una misión en órbita, lo que abre la puerta a su posible reutilización.

La nave ha sido apresada con éxito por el sistema de la torre de lanzamiento Mechazilla, según ha informado la compañía. "¡Mechazilla ha atrapado la 'Starship'! ¡Felicidades a todo el equipo de SpaceX por este logro increíble!", ha publicado en redes sociales.

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Es la primera vez en la historia de los cohetes que la fase superior de un cohete logra regresar a la superficie terrestre y posarse verticalmente tras una misión en órbita.

El cohete ha pasado volando sobre zonas pobladas de Texas y México antes de llegar a la torre de la Starbase de Boca Chica, en Texas, Estados Unidos. También ha sobrevolado la isla South Padre y la propia base está a menos de ocho kilómetros del público más cercano.

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