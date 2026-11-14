EEUU trabaja para incluir a los países europeos en las negociaciones por Ucrania

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El enviado especial de Estados Unidos Jared Kushner ha asegurado este sábado que están trabajando para incluir a los países europeos en los contactos que mantienen con el formato trilateral con representantes de Ucrania y de Rusia para intentar resolver el conflicto bélico.

"La OTAN seguirá siendo un pilar fundamental de la seguridad europea, mejorada con mecanismos más fuertes (...). Por eso estamos trabajando para llevar a nuestros socios europeos a participar directamente en estos contactos", ha explicado Kushner en un mensaje publicado en redes sociales.

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Rusia ha denunciado en varias ocasiones que el suministro de armamento a Ucrania y la aplicación de sanciones contra Moscú no son compatibles con la paz que reclaman los líderes europeos que, por su parte, han defendido su presencia en las conversaciones por tratarse de quienes más apoyo militar destinan a Kiev.

Kushner ha explicado que el objetivo de los contactos es ahora "facilitar una relación directa entre Moscú y los socios europeos y preparar la agenda para la siguiente ronda de conversaciones trilaterales".

El enviado ha explicado que "han surgido varias ideas nuevas" en los últimos encuentros y que están siendo "exploradas". "Algunas podrían llevar directamente a un avance significativo, mientras que otras podrían derivar en nuevas propuestas para atajar las diferencias", ha argumentado. Kushner considera que "cualquier acuerdo final debe ser pactado por las partes implicadas".

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El representante estadounidense ha señalado que la prensa ha publicado recientemente "algunas de las posturas maximalistas propuestas por las dos partes acompañadas de una fuerte retórica". Sin embargo, "en nuestros contactos privados ambas partes comprenden que será necesario llegar a compromisos prácticos para poner fin a la guerra".

En ese sentido, ha resaltado que "continúa el trabajo serio y constructivo". "El coste humano de esta guerra es devastador y quedan cuestiones extraordinariamente difíciles por delante. Sin embargo, estamos decididos a seguir trabajando duro, a mantener la confidencialidad necesaria para estas delicadas negociaciones y buscar un camino para poner fin a esta horrible guerra e instaurar una paz duradera", ha concluido.

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