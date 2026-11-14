Andreeva derrota a Pegula y se clasifica para la final de las Finales WTA

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Redacción Deportes, 14 nov (EFE).- La rusa Mirra Andreeva selló este sábado su pase a la final de las Finales de la WTA tras derrotar a la estadounidense Jessica Pegula y espera a la vencedora del duelo entre la ucraniana Elina Svitolina y la checa Linda Noskova.

Andreeva, número 3 del mundo, derrotó a Pegula (n.5) por 6-3 y 6-4 en 1 hora y 25 minutos de partido. La victoria de este sábado asegura a Andreeva subir hasta el número 2 del mundo, superando a la bielorrusa Aryna Sabalenka.

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Andreeva, vigente campeona de Roland Garros y de solo 19 años, se clasificó para la final en su primera participación en las Finales de la WTA. La rusa no ha cedido un solo set en sus cuatro partidos en el torneo.

Andreeva y Pegula se enfrentaban este sábado por primera vez en un duelo cargado de morbo después de que la estadounidense tildara a la rusa de "diva" en una conversación privada con su entrenador captada por micrófonos del torneo.

Pegula se disculpó con Andreeva y con su entrenadora, la española Conchita Martínez, pero el episodio ha dado mucho de qué hablar en el torneo que se disputa en Indian Wells (Estados Unidos).

Pegula, muy agresiva en el segundo saque de Andreeva, se adelantó en ambos sets con 'break' a favor, pero la rusa recuperó ambos juegos de inmediato. Un segundo 'break' en cada set le dio la victoria y el pase a la final.

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Un momento que pudo cambiar el rumbo del partido llegó con 5-3 en el primer set, cuando Pegula desperdició una clara oportunidad de 'break' con una volea franca. Apenas dos puntos después, Andreeva se adjudicó la primera manga.

Andreeva terminó con 17 puntos ganadores y 26 errores no forzados, por solo 12 ganadores y 32 errores de la estadounidense.

La ucraniana Svitolina (n.6) y la checa Noskova (n.8) se jugarán este mismo sábado el segundo billete a la final.

Las Finales se disputan en el complejo de Indian Wells después de que la WTA rescindiera, un año antes de lo previsto, el contrato que otorgaba a Riad la sede del torneo hasta 2026 tras el estallido de la guerra en Oriente Medio. EFE

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