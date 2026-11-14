Álex Grimaldo abandona la concentración de España por un proceso gripal

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El defensa internacional español Álex Grimaldo ha abandonado este sábado la concentración de la selección nacional absoluta "a causa de una indisposición por un cuadro febril", según informó la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) desde su cuenta en la red social X.

"Le deseamos una rápida recuperación", zanjó el mensaje de la RFEF, a rebufo de que el lateral izquierdo del Atlético de Madrid ya se hubiera ausentado del entrenamiento vespertino por estar atravesando un proceso gripal. "El resto del grupo ha trabajado con normalidad y estará disponible para el duelo", añadió igualmente la RFEF en su página web.

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"Una hora de entrenamiento, con los 15 primeros minutos abiertos a medios y con casi todos los futbolistas", indicó el organismo federativo después de que a las 19:00 horas se completase el último entrenamiento de la 'Roja' antes de medirse en el Riyadh Air Metropolitano ante la selección de Inglaterra durante la jornada 6 en la Liga de Naciones.

"A su vez, ha sido también la última sesión de este 2026. Los de Luis de la Fuente cierran un año histórico con el último partido de la fase de grupos", señaló la nota de prensa. "Uno de los mejores partidos que se pueden ver hoy en día en el mundo del fútbol será con el que el combinado nacional busque el pleno de triunfos en el Grupo A3", añadió.

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"De momento, la selección lleva 15 puntos de 15 posibles y quiere sellar el liderato del grupo. Eso será mañana en el Estadio Metropolitano a partir de las 20:45 horas, hoy ha tocado trabajar en casa, en la Ciudad del Fútbol", concluyó la RFEF en su texto de prensa.