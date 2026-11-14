1-2. Uruguay amarga a Argentina en el inicio de la era pos-Messi

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Redacción Deportes, 13 nov (EFE).- La selección de Uruguay amargó este viernes el comienzo de la era pos-Messi en la selección de Argentina y consiguió una inobjetable victoria por 1-2 en la edición 198 del Clásico del Río de La Plata, un partido amistoso jugado en el estadio 'La Bombonera' de Buenos Aires.

El defensa Leonardo Balerdi, en contra a los tres minutos del segundo tiempo, y Maxi Araújo seis minutos después decretaron las anotaciones de la Celeste, que bajo el mando de Diego Forlán mostró una faceta más dinámica y fiel a su reconocida garra charrúa.

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Julián Álvarez, el estelar delantero del Atlético de Madrid, descontó para Argentina a los 28 minutos de la segunda parte.

La derrota significa asimismo un mal inicio del tercer periodo de Lionel Scaloni como seleccionador albiceleste luego de ser renovado en el cargo hasta 2030.

En la segunda tanda de amistosos de la fecha FIFA de noviembre, Argentina se enfrentará el martes 17 a Costa Rica en Córdoba, mientras que Uruguay recibirá a República Dominicana el mismo día en la ciudad de Maldonado.