Rusia acepta hablar con Europa para negociar un nuevo esquema continental de seguridad

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Kiev/Moscú, 13 nov (EFE).- Rusia ha abierto finalmente la puerta a que Europa participe en las negociaciones sobre la paz en Ucrania, al aceptar Kiev que el proceso aborde también demandas del Kremlin hasta ahora tabú sobre posibles cambios en la arquitectura de seguridad del continente sin los que Moscú no está dispuesta a terminar esta guerra.

"Nos gustaría mucho que ustedes, la Administración estadounidense en su conjunto, hablen con sus socios europeos para que decidan, de una vez por todas, qué es lo que quieren: ¿Paz o guerra en Ucrania?", declaró el jueves el presidente ruso, Vladímir Putin, dirigiéndose a los mediadores estadounidenses, Steve Witkoff y Jared Kushner, en Moscú.

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Putin agregó que está dispuesto a trabajar con los europeos para llegar a un acuerdo de paz en el que Rusia sólo está interesada si recoge sus aspiraciones de poder revertir, o al menos contener, la expansión hacia el este de la OTAN y la UE, como quedó de manifiesto en las conversaciones del martes y el miércoles en Abu Dabi.

Allí los negociadores rusos rechazaron considerar las ofertas de tregua de Kiev y se centraron en formular unas reclamaciones geopolíticas que atañen menos a Ucrania que a las potencias europeas y a EE.UU.

Ante la disponibilidad del Kremlin a aceptar en la mesa a los socios europeos de Ucrania, Witkoff y Kushner dieron por segura la presencia europea en la próxima ronda de negociaciones, que podría celebrarse la semana que viene, y afirmaron que este formato con más actores representados es el idóneo para avanzar hacia la paz.

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La misma valoración positiva hizo el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. "Es un resultado real, es muy importante, un éxito", dijo esta madrugada dejando de lado las reservas que había mostrado sobre la inclusión en las negociaciones de la cuestión que ha hecho posible que Rusia acepte hablar con Europa.

Zelenski había advertido en los días previos del riesgo de que EE.UU. acepte como legítimos los agravios invocados por el Kremlin para justificar la invasión de Ucrania que en febrero de 2022 provocó la actual guerra.

Putin exigió entonces la retirada de la OTAN de los países de Europa Central y Oriental que durante la Guerra Fría habían formado parte de la esfera de influencia soviética.

"Es evidente que el actual sistema de seguridad europeo no funciona. Y esperamos que los representantes de los países europeos también apoyen la labor de acordar los parámetros de una nueva arquitectura de seguridad y paz únicas e indivisibles", dijo durante la ronda de contactos de esta semana el negociador ruso y asesor del Kremlin Yuri Ushakov.

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El negociador ruso aludió expresamente a las demandas formuladas por Putin justo antes de la invasión.

Zelenski teme que la nueva arquitectura de bloques “indivisibles” a la que se refirió el negociador ruso deje una vez más a Ucrania y a los vecinos proeuropeos que la han apoyado en esta guerra dentro de la zona de influencia rusa, algo que de momento rechazan de plano todos los dirigentes en el poder en países europeos de peso.

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Una pregunta que cobra especial urgencia a la luz de la evolución de los acontecimientos es la de quién representará a Europa en las negociaciones.

“Si Europa identificara a una persona para hablar en su nombre, eso sería un logro más grande que conseguir que los rusos les incluyan en las negociaciones”, dijo el mediador estadounidense Jared Kushner en Abu Dabi mientras los negociadores ucranianos sonreían y asentían a su lado.

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El presidente de Finlandia, Alexander Stubb, había sonado hasta ahora como una posible opción. Stubb tiene buena sintonía con Trump, es un aliado decidido de Ucrania y rompió el hielo con Putin este mes al protagonizar con el primer ministro noruego, Jonas Gahr Store, una llamada poco habitual al presidente ruso que todas las partes calificaron de muy positiva.

Pero, como demostró la reacción a la iniciativa de la llamada, que no fue bien recibida por el resto de líderes nórdicos y también provocó recelos en otros países, su designación está lejos de despertar unanimidad en las capitales europeas.

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La alta representante para la política exterior de la UE, Kaja Kallas, se postuló ayer como negociadora junto con el presidente del Consejo Europeo, António Costa. Pero París y Berlín se resisten a delegar en Bruselas y la postura firme de Kallas ante Rusia despierta oposición en el seno de los Veintisiete. EFE