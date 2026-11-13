Mueren cuatro personas en una fábrica de Samara tras ataque de drones ucranianos

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Moscú, 13 nov (EFE).- Al menos cuatro personas murieron tras un ataque de drones ucranianos contra una empresa en la región rusa de Samara, a más de mil kilómetros de la frontera de Ucrania, según informó este viernes el gobernador local, Viacheslav Fedoríschev.

"Esta mañana una de las fábricas de la región fue atacada por el Ejército de Ucrania. Con pesar, informo de que cuatro personas han fallecido", escribió en su canal de MAX, la red de mensajería rusa, sin especificar cuál fue la empresa atacada.

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Añadió que también resultaron heridas varias personas, que reciben asistencia médica.

Según el canal independiente ruso Astra en Telegram, se trata del parque de depósitos de combustible de Samara, uno de los mayores de Europa y que fue objeto de ataques a principios de mes.

Horas antes, al menos cuatro personas murieron a consecuencia de un ataque de drones ucranianos contra una refinería rusa en la región de Volgogrado, según informó el gobernador local, Andréi Bochárov, y medios independientes rusos y ucranianos.

Por su parte, Astra indicó que se trata de la refinería Lukoil-Volgogradneftepererabotka.

El Ministerio de Defensa de Rusia informó, por su parte, de la destrucción de 1.198 drones ucranianos de ala fija sobre 17 regiones rusas, la anexionada península de Crimea y el mar Negro.

Según la agencia TASS se trata de uno de los ataques más masivos de este año. La ofensiva más intensa, según los cálculos del medio, se produjo el 20 de septiembre, cuando fueron destruidos 1.951 drones y ocho cohetes ucranianos.

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