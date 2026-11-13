Fútbol.Más de 1.100 efectivos integrarán el dispositivo de seguridad para el España-Inglaterra, declarado de alto riesgo

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La Delegación del Gobierno en Madrid desplegará un dispositivo de seguridad compuesto por más de 1.100 efectivos con motivo del partido de la Nations League que enfrentará este domingo a las selecciones de España e Inglaterra en el Riyadh Air Metropolitano, a partir de las 20.45 horas, ha informado la Delegación en un comunicado.

El partido ha sido declarado de Alto Riesgo por la Comisión Permanente de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte, lo que obliga a los clubes a adoptar medidas de seguridad adicionales en el sistema de venta de entradas, separación de las aficiones dentro de los recintos deportivos y el control de accesos al estadio.

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Además, las fuerzas de seguridad refuerzan sus despliegues preventivos, especialmente en los referido a la vigilancia de las hinchadas, siempre en coordinación con todos los operadores implicados en la celebración del evento deportivo y la protección de los asistentes.

El operativo, que se encargará de vigilar las zonas aledañas al estadio para prevenir incidentes, estará formado por agentes de la Policía Nacional - procedentes de la Unidad de Intervención Policial, la Brigada Provincial de Información, la Unidad Especial de Caballería, Guías Caninos, Subsuelo, Drones y Brigada Móvil-; de la Guardia Civil de Tráfico; de la Policía Municipal de Madrid; componentes de SAMUR-Protección Civil; del Cuerpo de Bomberos; de la Cruz Roja, y vigilantes y auxiliares de seguridad del propio club de fútbol. En el servicio de Metro también se reforzará la presencia de vigilantes.

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Se prevé la asistencia de cerca de 3550 aficionados ingleses con entrada, en un estadio que presentará aforo completo, más de 69.500 asistententes. El reparto de las entradas para la zona establecida para los seguidores visitantes se realiza exclusivamente a través de la Federación Inglesa de Fútbol (FA).

Asimismo, se recuerda que no se permitirá el acceso con elementos de apoyo a la selección inglesa, salvo en la zona reservada para tal fin, previa comunicación y con la autorización expresa de las autoridades competentes. Para agilizar el trabajo de los agentes, se recomienda a todos los asistentes al estadio que acudan con antelación para pasar los controles de seguridad establecidos.

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