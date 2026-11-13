Feijóo dice que reducir el absentismo aportaría hasta 12.000 millones que se podrían destinar a pensiones

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El presidente del PP y candidato a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que España podría disponer de entre 10.000 y 12.000 millones de euros para destinarlos al sistema de pensiones si se consigue reducir el absentismo laboral, al considerar que parte de las bajas que se producen actualmente podrían no estar justificadas.

Durante una entrevista en el pódcast 'The Wild Project', Feijóo ha relacionado el incremento del absentismo con el aumento del gasto que supone para las empresas y las administraciones públicas.

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En este sentido, ha señalado que el coste del absentismo ha pasado de 13.000 millones de euros en el año 2000 a más de 30.000 millones en 2025, mientras que el número de personas que no acuden diariamente a su puesto de trabajo habría aumentado desde las 450.000-470.000 de 2018 hasta más de un millón en 2025.

"10.000, 12.000 millones para las pensiones", ha afirmado al plantear la posibilidad de determinar qué parte del absentismo registrado responde a situaciones que no estarían justificadas.