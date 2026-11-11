Agencias

Concluyen las negociaciones entre Rusia, Ucrania y EE.UU. en Abu Dabi

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Moscú, 11 nov (EFE).- Las negociaciones tripartitas entre Rusia y Ucrania, con mediación de EE.UU., concluyeron este miércoles en Abu Dabi tras aproximadamente dos horas de conversaciones a puerta cerrada, la mitad que en la primera jornada, según informaron medios rusos, que citan fuentes oficiales.

Se espera que en breve las partes hagan comentarios a la prensa acerca de los resultados de las dos jornadas de consultas, que estuvieron centradas en las garantías de seguridad para ambos bandos y para Europa, en la cuestión territorial y en un posible alto el fuego, que Moscú rechaza categóricamente.EFE

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