Irán saca músculo militar con una exposición de misiles y drones en medio de la guerra

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Aydin Shayegan

Teherán, 11 nov (EFE).- Irán exhibe su músculo militar con una exposición de misiles y drones en Teherán tras más de ocho meses de guerra con Estados Unidos e Israel, en momentos en los que se han intensificado los esfuerzos diplomáticos para lograr una salida al conflicto y evitar una nueva escalada entre las partes.

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Cientos de personas pasean por el llamado Parque Nacional Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria, en el oeste de Teherán, entre los misiles de crucero y balísticos como Jorramshahr, Seyil y Qadr, de 2.000 kilómetros de alcance, o el hipersónico Fattah, los drones, los helicópteros, los cohetes lanzadores de satélites y los sistemas de defensa antiaérea.

Dos niños juegan precisamente sentados detrás de un sistema antiaéreo mientras, a sus espaldas, una pareja se graban junto a los misiles, y en otra zona los visitantes se detienen ante varios drones que Irán asegura haber capturado, con reproducciones de las banderas de Estados Unidos e Israel tendidas en el suelo.

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"Había visto los drones y misiles muchas veces en las noticias, pero nunca tan de cerca. Algunos son gigantescos. Me parece increíble esta exposición", cuenta a EFE un ama de casa de 49 años.

Muchos de los misiles y drones que se exhiben forman parte del arsenal que Irán ha empleado en la guerra iniciada el 28 de febrero para atacar el territorio israelí y posiciones estadounidenses en Oriente Medio, en una campaña que se extendió a Jordania, Irak, Arabia Saudí, Baréin, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Omán.

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Entre los misiles figuran los balísticos Jorramshahr, Seyil, Jeibar Shekan y Zolfagar, mientras que entre los drones aparecen los Shahed-238, Shahed-107 y Shahed-136, este último empleado también por Rusia en su guerra contra Ucrania y cuyo diseño sirvió de base para el LUCAS estadounidense.

Un hombre que se saca un selfi junto a un misil Jorramshahr considera de vital importancia que Irán sea capaz de fabricar sus propias armas.

"Hemos pasado por dos guerras en dos años. Especialmente en el último conflicto que aún continúa, estos misiles y drones nos han servido para hacer frente al denominado ejército más poderoso del mundo, que se supone es el estadounidense. Nadie se imaginaba que Irán luchara de tú a tú y no cediera ante los cazas y portaaviones más sofisticados del planeta”, dice Hosein, ingeniero mecánico de 52 años.

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Para fortalecer su poderío militar, Irán plantea levantar el límite de 2.000 kilómetros que se había impuesto para sus misiles balísticos.

Así lo afirmó el portavoz de la Guardia Revolucionaria, el general de brigada Hosein Mohebi, el sábado, justo el día en que se inauguró la exposición que durará hasta el viernes.

La afirmación se produjo una semana después de que el líder supremo iraní, Mojtaba Jameneí, ordenara a las Fuerzas Armadas responder a las amenazas “sin limitaciones geográficas”, y precedió a la presentación, el martes, de una base subterránea de la Fuerza Aeroespacial, donde el jefe del Estado Mayor, Alí Abdolahi, recorrió galerías con misiles balísticos y de crucero.

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Así, Irán ha sacado pecho ante las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, que ha reiterado continuamente que Estados Unidos había neutralizado la Armada y la Fuerza Aérea iraníes y destruido casi todo el equipo militar del país.

Algo que Irán ha desmentido una y otra vez.

Hoy, el portavoz del Ministerio de Defensa iraní, Reza Talaei-Nik, afirmó en X que las capacidades militares del país se han reforzado y que, "respaldadas por la producción estratégica y las tecnologías avanzadas, van más allá de las afirmaciones engañosas de Trump".

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"El desenlace de la guerra está claro: o se aceptan las demandas legítimas de Irán o el enemigo se rinde en el campo de batalla", añadió el vocero castrense.

Entre las condiciones que Irán exige en su llamado plan de dos días se encuentran el levantamiento del cerco naval y de las sanciones, el fin de las hostilidades en todo Oriente Medio y la descongelación de sus activos en el extranjero.

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Teherán supedita a esas condiciones la reapertura del estrecho de Ormuz y el inicio de negociaciones sobre su programa nuclear, mientras que el jefe de Seguridad Nacional iraní, Mohsen Rezaei, aseguró el martes que todavía no había conversaciones en curso con Washington, a pesar de los esfuerzos de los mediadores para encontrar una salida diplomática al conflicto.

Ocho meses después del inicio de la ofensiva estadounidense e israelí, la guerra está en un punto muerto, sin grandes operaciones militares ni avances en las negociaciones de paz. EFE

(vídeo) (foto)