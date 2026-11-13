Rosa Benito se enfrenta a todas sus polémicas en su vuelta a la 'realidad': "Ya no me cambia nadie"

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Rosa Benito está de regreso en casa después de dos meses en 'Supervivientes All Stars 3'. Aunque partía como una de las grandes favoritas tras su victoria en 'Supervivientes 2011', la cuñada de Rocío Jurado se quedó a las puertas de la gran final -que ha ganado su archienemigo en el reality Asraf Beno- y este jueves aterrizaba en el plató de Mediaset directa desde Honduras para enfrentarse a las polémicas declaraciones que ha hecho a su paso por la isla.

Y es que en la aventura, además de sobrevivir, se ha despachado a gusto y, además de hablar como nunca sobre su separación de Amador Mohedano, ha arremetido duramente contra Belén Esteban -llegando a reconocer que le daba "asco" y "ganas de vomitar"- y contra su sobrina Rocío Carrasco, a la que ha tachado de "mala persona" reprochándole cómo se ha comportado no solo con sus hijos David y Rocío Flores, sino también con su madre, a la que hizo llorar mucho.

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Además, también ha sido muy comentado que Rosa confesase que Rocío Jurado tuvo un gran amor secreto tras su separación de Pedro Carrasco y antes de conocer a José Ortega Cano, dejando entrever que aunque no pudo ser este hombre habría sido el hombre de la vida de la chipionera. Unas palabras que no han sentado nada bien a Gloria Camila ni tampoco a Rosario Mohedano, que en su papel de defensora en las galas no ha tenido más remedio que admitir que su madre se había equivocado y le daría un 'tirón de orejas' a su regreso a España-

Tras pasar su primera noche en su casa, Rosa ha reaparecido delgadísima, morenísima y de lo más sonriente ante las cámaras y no ha dudado en responder a todos sus frentes abiertos.

"Bueno, la experiencia ha sido un poquito dura, la verdad... pero bonita también porque hemos vivido una experiencia difícil pero con ilusión. Los chicos que han quedado para el premio son los que tenían que estar porque son los que de verdad han hecho pruebas y los que de verdad han disfrutado. Yo también he hecho, pero vamos, me caí a la primera" ha comenzado, afirmando que no cree que su actitud fuese la causa de su expulsión y asegurando (con matices) que, a pesar de los enfrentamientos que han protagonizado en Honduras, Asraf es justo ganador: "Justos los cuatro que han quedado. Vamos, yo creo que somos justos los 14 que hemos estado".

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Sobre la regañina pública de Chayo por las cosas que ha contado y dicho en la isla, Rosa le ha quitado hierro bromeando con que "yo digo a veces que mi hija Rosario es mi madre porque me riñe más ella a mí que yo a ella". "Pero la entiendo también porque yo es que es lo que digo que hablo antes que pienso, pero bueno, ahora con la edad que tengo ya no me cambia nadie" ha confesado.

Ajena a las críticas que ha recibido "porque como no he visto nada no lo sé, yo sé que he sido yo y me quedo con eso", la colaboradora ha respondido a las palabras de Amador de que la ha visto desubicada en algunas ocasiones y que en otras ha fallado, al igual que él. "Bueno, pues si él lo piensa, pues lo acepto. Todo en la villa es de fallos" ha ironizado, dejando claro con un expresivo "no, por Dios" que no ha hablado con su exmarido a su vuelta de la isla.

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Tampoco con Gloria Camila, aunque ha defendido su derecho a contar lo que ha querido de Rocío Jurado porque "es mi vida. Es mi vida. Y mi vida la puedo contar porque es mi vida".

Por último, y aunque no ha querido aclarar si sigue con sus planes de retirarse definitivamente de la televisión, Rosa ha dejado claro que no tiene ningunas ganas de verse las caras con Belén Esteban: "Uy por Dios! Lagarto, lagarto" ha zanjado antes de entrar a una cafetería para desayunar con su hermana Geles.

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