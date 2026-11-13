PP y Vox prometen bajar impuestos, pero PSOE y Frente Amplio cuestionan cómo lo harán sin recortar servicios

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El Partido Popular y Vox han prometido, en el marco de la campaña electoral del 29 de noviembre, una bajada de impuestos si llegan al Gobierno, pero PSOE y Frente Amplio les han cuestionado cómo lo harán sin recortar servicios públicos.

Durante el debate económico de cara a las elecciones generales, organizado por La Sexta, el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha advertido de que esta misma semana varios expertos han alertado sobre el impacto en términos de incremento de déficit público que podrían acarrear las medidas fiscales incluidas en el programa electoral del PP.

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"La siguiente derivada es recortar los servicios públicos. Lo hemos visto en la Comunidad de Madrid y lo hemos visto en las comunidades donde está gobernado. Sacrificios", ha avisado el responsable económico del Ejecutivo.

Frente a esto, Cuerpo ha defendido que la renta disponible de los hogares por habitante, teniendo en cuenta los precios, los impuestos y el crecimiento de la población, ha avanzado un 8% desde el inicio de la escalada inflacionista de 2022, una evolución que ha situado por encima de la de Estados Unidos, Francia, Alemania e Italia.

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Ante estas afirmaciones, el vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, le ha replicado que el Ibex ha subido el doble desde que está el gobierno de Pedro Sánchez, mientras que el neto real de los salarios "ha caído al 3,8%".

De su lado, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha coincidido con Cuerpo en que la economía española lleva años creciendo por encima de los países de su entorno, pero ha denunciado que esa riqueza está siendo "capturada" por un 1% de la población, especialmente a través de la vivienda.

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Además, ha acusado al PP de reducir el "salario indirecto" de los trabajadores mediante el deterioro de los servicios públicos, al obligar a las familias, según ha argumentado, a pagar alternativas privadas de sanidad, educación o cuidados.

Sin embargo, el portavoz de Vox, José María Figaredo, ha considerado "fundamental" bajar los impuestos, especialmente el IRPF en sus tramos inferiores, y ha defendido que es posible hacerlo sin reducir los servicios prestados a los ciudadanos.