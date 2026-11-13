Los precios de autobuses y hoteles se duplican en ciudades peruanas para ir a ver al papa

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Lima, 13 nov (EFE).- Los precios de los pasajes de autobuses y de los hoteles se han duplicado en Perú para ver al papa León XIV en algunas de las ciudades que componen el recorrido de su visita apostólica, que se desarrolla entre el 11 y 16 de noviembre.

En la estación de autobuses de Arequipa, ciudad del sur del país, los autobuses con dirección a Cusco experimentan un incremento en sus ventanillas, con precios que van desde los 80 soles (21,29 euros) hasta los 150 soles (39,92 euros), según reportaron medios locales.

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Esto representa hasta casi el doble de su coste que oscila de los 40 soles (10,65 euros) hasta los 70 soles (18,63 euros).

Un trayecto de unas diez horas separa la Ciudad Blanca, como se le conoce a Arequipa, hasta la Ciudad Imperial, antigua capital del imperio incaico.

En Cusco, el 15 de noviembre el Santo Padre se encontrará con los fieles en Parque Arqueológico Nacional de Sacsayhuamán, fortaleza incaica en las alturas de la ciudad, y en la que también ofrecerá la Oración del Ángelus en la plaza de la Basílica Catedral del Cusco.

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Desde la capital peruana, los autobuses a Cusco para el domingo 15 de noviembre los precios de billetes de autobús permanecen estables sin un incremento notable, con billetes que van desde los 100 hasta los 160 soles.

Lo mismo ocurre por el momento en destinos a Pucallpa y Cajamarca, aunque los precios de último minuto, y según la demanda pueden variar.

Respecto a los alojamientos, el fenómeno es similar en lugares como Chiclayo, la ciudad donde el papa fue obispo por ocho años, y en la que una habitación individual que costaba unos 130 soles (unos 38 dólares) pasó a costar 250 soles (unos 73 dólares) durante los días de la visita.

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También los precios de los alojamientos en la pequeña localidad rural y andina de Santa Cruz de Succhabamba, en la región norteña de Cajamarca, rondan los 250 soles, a tenor de la baja oferta hotelera de esta población, que el sábado se verá desbordada con la llegada de León XIV.

El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia, estimó en un comunicado que la visita del papa León XIV a Perú movilizará a más de 850.000 visitantes, entre ellos 50.000 turistas internacionales aproximadamente.

León XIV se encuentra del 11 al 16 de noviembre en Perú, última parada de su primera gira a América Latina, tras haber visitado previamente Uruguay y Argentina, y la etapa más larga del viaje, con un total de seis días para visitar las ciudades de Lima, Cusco, Pucallpa y Chiclayo, donde también recorrerá varios puntos del diócesis a la que sirvió.

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La visita del papa a Perú supone su regreso a su país adoptivo en el que adquirió la nacionalidad peruana, al pasar más de veinte años de su vida en él en distintos periodos, desde 1985 cuando llegó como misionero hasta 2023, cuando el papa Francisco lo convocó para ir al Vaticano tras ocho años como obispo de Chiclayo.

Los peruanos dieron al papa una masiva y calurosa bienvenida con unos tres millones de personas en las calles para presenciar su recorrido por la capital Lima, y en Chiclayo hubo al menos 500.000 personas en la primera misa que ofició en Perú. EFE

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