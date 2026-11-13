Jesulín de Ubrique, impasible y sonriente ante sus tres frentes abiertos

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Valor, destreza y temple, tres de las cualidades que Jesulín de Ubrique ha demostrado a lo largo de su carrera en las plazas de toros y que aún mantiene cuando no viste el traje de luces. Discreto, centrado en los suyos y con el silencio por montera, el diestro gaditano ha decidido que, de momento, sus últimas declaraciones, iban dedicadas a apoyar a su hija Julia.

Al menos opta por sonreír cuando se le pregunta por los diferentes frentes abiertos que tiene en el horizonte y no son pocos. Empezando por Belén Esteban, a quien al parecer ha demandado por las declaraciones que hizo en su primer 'Belenazo' en el programa 'De Viernes', en su regreso a la televisión. Jesús tomó buena nota de todo lo que contó la madre de su hija mayor y consideró que sus palabras vulneraban algunos de sus derechos fundamentales. Así que, como dijo Julia Janeiro: "Le llegará 'la cartita del amor'" Precisamente Julia es otro de los frentes que tiene abierto Jesulín. Orgulloso del giro que ha dado a su vida, como él mismo ha reconocido junto a María José Campanario, a pesar de todo no deja de ser una hija que ha decidido ser una superestrella y hacer carrera de cara a los medios, y al parecer según las últimas informaciones, quiere además volar sola.

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No es la única a la que la televisión le ha brindado un puesto de trabajo. Víctor Janeiro, el hermano pequeño de Jesús, acaba de terminar su participación en el reality de supervivencia por antonomasia. Y aunque ha sido uno de los finalistas, no ha conseguido alzarse con el premio final. Apoyos no le han faltado, aunque sí se echó de menos a Jesulín en el vídeo final en el que sí aparecieron insuflándole ánimos en sus últimos minutos de concurso, además de sus incondicionales, su hermano Humberto y su madre Carmen Bazán.