El PSOE admite que el gasto en pensiones necesita de revisiones: "Hay que ver si hacemos bien los deberes"

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El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha garantizado que si el PSOE gobierna, las pensiones se revalorizarán con el IPC, pero ha admitido que el gasto en el sistema necesita de revisiones periódicas para saber si hacen falta ajustes en los ingresos o en los gastos.

Es una de las conclusiones que Cuerpo ha dejado este viernes en un debate económico a cuatro en 'La Sexta', donde ha participado también el ministro de Derechos Sociales y Consumo, Pablo Bustinduy (Frente Amplio); el vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo; y el portavoz económico de Vox, José María Figaredo.

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Durante el debate, tanto Cuerpo como Bustinduy se han comprometido de forma reiterada a garantizar que las pensiones se revaloricen con la inflación. También se han comprometido a revalorizarlas Bravo y Figaredo, sólo que este último ha dicho que ahora mismo son "insostenibles", en buena parte según él por culpa de la inmigración.

Durante su turno de intervención, Bravo ha puesto sobre la mesa una de las cláusulas que recogía la última reforma del sistema aprobada en 2023.

SI SE SUPERA UN TOPE DE GASTO, HAY QUE ACTIVAR MEDIDAS

En concreto, la conocida como cláusula de salvaguarda, que es un mecanismo que vigila si el gasto en pensiones se desvío de lo acordado con la Comisión Europea y activar ajustes si el gasto crece por encima del 13,3% del PIB. El órgano encargado de analizar ese gasto es la Autoridad Independiente de Autoridad Fiscal (AIReF) y lo hace cada tres años.

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En el debate, Bravo ha mostrado una cartulina con esta cláusula y le ha preguntado a Carlos Cuerpo si esto es cierto y si se pueden activar mecanismos de ajustes para garantizar el desembolso de las pensiones.

Y Cuerpo ha respondido: "La ley lo que garantiza (...) es la sostenibilidad de las pensiones. Cada tres años hay que ver si estamos haciendo bien los deberes". Eso sí, el vicepresidente ha recordado que la AIReF hizo un primer examen y no vio necesidad de introducir medidas porque no se superó el gasto permitido.

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"La AIReF ha chequeado que se están gestionando bien las pensiones, que estamos creciendo lo suficiente como para que se pueda decir que no es necesario tomar ninguna medida gracias a que este gobierno hace los deberes", ha remachado.