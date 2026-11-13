Mueren 35 personas en nuevos ataques achacados a un grupo vinculado a Estado Islámico en RDC

Guardar

Al menos 35 personas han muerto y cerca de 15 han sido dadas por desaparecidas a causa de nuevos ataques achacados a las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF), vinculadas al grupo yihadista Estado Islámico, en varias localidades situadas en la provincia de Ituri, en el noreste de República Democrática del Congo (RDC).

Las autoridades locales y activistas del territorio de Mambasa, donde se encuentran las aldeas atacadas, han señalado que los asaltantes incendiaron además numerosas viviendas y vehículos antes de darse a la fuga, al tiempo que ha alertado de que la cifra de víctimas podría seguir aumentando en las próximas horas.

PUBLICIDAD

Asimismo, las ADF han sido acusadas de nuevos ataques en las últimas horas contra dos localidades y un campamento ubicados en la zona, sin que por ahora haya informaciones sobre posibles víctimas, dado que estas zonas se encuentran alejadas y prácticamente cortadas de las comunicaciones, según ha recogido la emisora congoleña Radio Okapi.

El grupo extremista ha incrementado durante los últimos meses sus ataques en el este de RDC, donde ha asesinado a decenas de civiles, principalmente en las provincias de Kivu Norte e Ituri, donde cuenta con sus principales bastiones.

Las ADF surgieron en los años noventa en Uganda, si bien la formación sufrió una escisión en 2019 después de que su líder jurara lealtad a Estado Islámico en África Central (ISCA) --la rama del grupo yihadista en la región--, bajo cuya bandera actúa desde entonces.

PUBLICIDAD