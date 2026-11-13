Las emisiones de CO2 de la UE aumentaron un 1,4 % interanual en el segundo trimestre

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Bruselas, 13 nov (EFE).- Las emisiones de gases de efecto invernadero de la economía de la Unión Europea aumentaron un 1,4 % en el segundo trimestre de 2026 respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que el producto interior bruto (PIB) creció un 1,5 %, según datos publicados este viernes por Eurostat.

Las emisiones se situaron en 833 millones de toneladas de CO2 equivalente, de acuerdo con las estimaciones desestacionalizadas de la oficina estadística comunitaria.

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En España, las emisiones aumentaron un 3,6 % interanual en el segundo trimestre, por encima del 1,4 % del conjunto de la UE, hasta los 73,1 millones de toneladas de CO2 equivalente, mientras que el PIB español creció un 2,6 %.

Respecto al primer trimestre del año, las emisiones de la UE descendieron un 0,5 %, desde los 837 millones de toneladas registrados entre enero y marzo, mientras que en España aumentaron un 0,4 %. En esa misma comparación trimestral, el PIB comunitario avanzó un 0,8 %.

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El suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado aportó 0,44 puntos porcentuales al descenso trimestral de las emisiones de la UE, seguido de los hogares, con 0,22 puntos.

Estas caídas se vieron parcialmente compensadas por el aumento de las emisiones de otras actividades económicas, principalmente los servicios, y de la industria manufacturera, precisó Eurostat en un comunicado.

Por países, las emisiones disminuyeron en 18 Estados miembros respecto al trimestre anterior, aumentaron en ocho y se mantuvieron estables en uno. Las mayores reducciones correspondieron a Estonia (-15,5 %), Letonia (-10,6 %) y Finlandia (-7,6 %), mientras que los mayores incrementos se registraron en Malta (+4,8 %), Irlanda (+1,0 %) y Rumanía (+0,8 %).

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Los ocho países que incrementaron sus emisiones en términos trimestrales también registraron un crecimiento del producto interior bruto, mientras que entre los 18 que las redujeron, 16 registraron un aumento del PIB o lo mantuvieron estable.