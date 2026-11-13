El BID aprueba una hoja de ruta para reanudar operaciones en Venezuela

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Washington, 13 nov (EFE).- El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó este viernes la Nota de Acción País para Venezuela, que establece un marco para que la institución retome en el país caribeño sus operaciones, suspendidas en 2019 tras la ruptura institucional con el Gobierno del expresidente Nicolás Maduro.

El Directorio Ejecutivo del BID aprobó por unanimidad la denominada Nota de Acción País, que establece un marco para facilitar asistencia técnica, apoyar al sector privado venezolano y preparar futuras inversiones.

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El documento incorpora dos áreas transversales, la estabilidad macroeconómica y la gestión del riesgo de desastres naturales.

Según un comunicado publicado este viernes, la labor de la institución se centrará en tres prioridades. La primera será reconstruir los motores del crecimiento, "con énfasis en la rehabilitación del sector eléctrico y el apoyo a la transición hacia una economía de mercado".

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Las otras dos serán mejorar los servicios sociales para las poblaciones vulnerables, incluida la seguridad alimentaria, y apoyar la reconstrucción tras el doble terremoto que sufrió el país en junio, con el foco puesto en "reconstruir mejor".

El Grupo BID comenzará a desplegar operaciones de asistencia técnica, fortalecimiento institucional y preparación de proyectos, señala el comunicado.

"El programa de asistencia técnica se centrará en mejorar la calidad de los datos y los diagnósticos; respaldar reformas institucionales y regulatorias; fortalecer la capacidad de las entidades que lideran la recuperación y la reconstrucción; preparar inversiones públicas y privadas viables; y desarrollar mecanismos para la ejecución eficaz de proyectos", detalla la institución.

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Por su parte, BID Invest, la rama del grupo enfocada en el sector privado, brindará "servicios de asesoramiento, inteligencia de mercado, preparación de proyectos, así como préstamos y garantías selectivos en áreas clave". EFE