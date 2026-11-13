Llegan 433 migrantes, 26 de ellos menores, a la isla española El Hierro en cinco barcas

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La Restinga (España), 13 nov (EFE).- Cinco embarcaciones precarias con 433 personas a bordo, entre ellas al menos 51 mujeres y 26 menores, fueron rescatadas por embarcaciones de Salvamento Marítimo en la isla española de El Hierro, situada en el océano Atlántico, informaron a EFE los servicios de emergencia isleños.

El primer cayuco fue localizado de madrugada y transportaba a 117 inmigrantes senegaleses, gambianos y guineanos que habían partido hacia el archipiélago de las Islas Canarias, al que pertenece El Hierro, desde Gambia hacía ocho días.

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Entre sus ocupantes había 24 mujeres y al menos 17 menores. Siete de los rescatados necesitaron atención médica.

El segundo cayuco que llegó a El Hierro, donde viven aproximadamente 12.000 personas, llevaba a bordo 82 varones senegaleses.

El tercero llegó a la isla con la ayuda de una embarcación de Salvamento con 107 personas a bordo, entre ellas 13 mujeres y 5 menores.

Sus ocupantes eran de Senegal, Gambia, Guinea Conakry, Guinea Bisssu y Mali y habían zarpado hace 6 días desde Tánjer (Gambia).

El cuarto grupo de rescatados arribó al muelle con otra barca de Salvamento Marítimo y eran 68 personas, entre ellas 8 mujeres y 3 menores.

Se trataba de ciudadanos senegaleses, gambianos y malienses que salieron hacia Canarias desde Brufrut (Gambia) hace 7 días.

El quinto llevaba a bordo 59 ciudadanos de Senegal, entre ellos 6 mujeres y un menor, quienes habían salido de Saint-Louis, en el norte de su país, hace 4 días.

En los últimos quince días el número de menores inmigrantes tutelados por el Gobierno de las españolas Islas Canarias pasó de 2.300 a más de 3.000 y están llegando cada vez niños más pequeños, según informaron este miércoles fuentes oficiales.

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En lo que va de mes de noviembre ha habido más de 6.000 llegadas irregulares a estas islas, donde la presión migratoria repuntó fuertemente ya en octubre.

Durante ese mes, los rescates marítimos de inmigrantes se convirtieron, de nuevo, en diarios tras meses de calma.

En apenas seis semanas se aventuraron en la ruta migratoria atlántica, entre las más peligrosas del mundo, más de 12.000 personas si se tiene en cuenta las que no perecieron, el triple que durante todo el primer semestre del año, cuando fueron 3.708. EFE

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(foto) (vídeo)