La coalición del Gobierno de Países Bajos evita por ahora su colapso en el último momento

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La coalición del Gobierno de Países Bajos ha evitado este viernes de manera provisional su descomposición tras una maratoniana negociación de siete horas que ha conseguido convencer al Partido Popular por la Libertad y la Democracia (VVD) para mantenerse en una alianza que amenazó con abandonar por la aprobación de un impuesto a las grandes fortunas.

La disputa estalló por un cambio relativamente menor en esta política que, sin embargo, ha tenido un efecto casi devastador en la frágil coalición que dirige el primer ministro neerlandés, Rob Jetten: un tripartito formado por su partido, Demócratas 66, más el VVD y la Llamada Demócrata Cristiana (CDA), que gobierna con solo 66 de los 150 escaños del Parlamento.

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"La conversación no se ha acabado", ha avisado Jetten en rueda de prensa donde ha reconocido que, al menos, "el hecho de que nadie haya salido dando portazos demuestra que todo el mundo está pensando, por encima de todo, en el bien del país".

El impuesto a los millonarios todavía no es ley, para ello hace falta la aprobación de la cámara alta del Parlamento. Si lo consigue, entrará en vigor un impuesto anual del 38,5% para activos financieros, como las acciones, por ejemplo.

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El nuevo proyecto de ley también persigue la evasión de los impuestos a la herencia "mediante las llamadas donaciones en papel, cuando el dinero se entrega legalmente pero no se transfiere".

La viceprimera ministra de Países Bajos y líder del VVD, Dilan Yesilgöz-Zegeriu, ha avisado de que la situación es insostenible. "No podemos seguir así. Para el VVD, un gabinete en minoría es un experimento fallido", ha avisado en su comparecencia tras las conversaciones, que todavía no han abordado los efectos de este proyecto de ley sobre los empresarios.

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Para restablecer el equilibrio en un gabinete que, en su opinión, se está "escorando demasiado a la izquierda", ha contemplado la posibilidad de incluir a un partido adicional en el gabinete minoritario. En cualquier caso, "los próximos días son cruciales y el resultado aún no es seguro".