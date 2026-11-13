Frente de abogados solicitará a ONU acompañar la renovación de instituciones en Venezuela

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Caracas, 13 nov (EFE).- Un grupo de abogados venezolanos informó este viernes que solicitará a la ONU que acompañe el proceso de "reinstitucionalización" en Venezuela para que sea "transparente y efectivo" y que se pronuncie sobre la designación de nuevos magistrados al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

"Lamentamos profundamente que en foros multilaterales recientes no se haya visibilizado de manera objetiva ni rigurosa la verdadera situación jurídica del país ni la sistemática ruptura del orden constitucional", dice el documento firmado por el denominado Frente Nacional de Abogados.

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El grupo asegura que la designación de los nuevos jueces se está haciendo de forma inconstitucional debido a que rechazan que el Comité de Postulaciones Judiciales, el ente encargado de evaluar a los nuevos aspirantes, esté integrado por diputados, la mayoría de ellos chavistas, además de representantes de la sociedad civil.

El colectivo de letrados señala que el artículo 270 de la Constitución establece que dicho comité "estará integrado por representantes de los diferentes sectores de la sociedad, de conformidad con lo que establezca la ley".

Sin embargo, en la ley del TSJ se establece, desde hace años, que la comisión estará integrada también por diputados.

El Frente asegura que esto se ha desnaturalizado "mediante reformas legales" para imponer una "hegemonía parlamentaria dentro de la integración del Comité".

En Venezuela avanza actualmente un proceso de cambios y reformas en marcos institucionales y legales, luego de que el pasado enero fuera depuesto y capturado por Estados Unidos el presidente Nicolás Maduro.

Entre los cambios en proceso se destaca la renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), luego de un acuerdo alcanzado entre el chavismo y la oposición en el diálogo que impulsa Estados Unidos. EFE