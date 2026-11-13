Dimite el director de los Fondos Milagro para la reconstrucción por el terremoto de Colombia

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El presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella, ha anunciado este viernes la dimisión del director de los Fondos Milagro para la reconstrucción por el devastador terremoto de agosto en Colombia, Jaime Uribe, en medio de una polémica sobre los elevados salarios de los funcionarios encargados de gestionar el dinero.

"Acabo de aceptar la renuncia del director del Fondo Milagro, tal cual la solicité, porque era lo correcto. Y en este gobierno hacemos lo correcto, así haya que tomar decisiones difíciles", ha declarado De la Espriella en redes sociales.

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Según un documento conocido en una respuesta de un derecho de petición y recogido por Caracol Radio, la nómina mensual de los 26 funcionarios que trabajan en el Fondo Milagro costaba alrededor de 210.000 euros. Como referencia, Uribe ganaba más que un ministro del Gobierno colombiano.

De la Espriella, que ya había avisado de que los salarios no se correspondían con su "directiva de austeridad", ha avisado que "cuando se cometen errores, se reconocen y se corrigen de inmediato".

"Aquí nadie tiene el puesto asegurado. Todos los funcionarios están en permanente evaluación y deben actuar con absoluta coherencia frente a las directrices que doy", ha añadido el mandatario, que dará a conocer al sucesor de Uribe "en las próximas horas".

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