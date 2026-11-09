Kallas no tiene "grandes expectativas" sobre los contactos de Rusia, Ucrania y EE.UU.

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París, 9 nov (EFE).- La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, afirmó este lunes que no tiene grandes expectativas sobre la nueva ronda de negociaciones entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos que comenzará mañana, martes, en Abu Dabi, al considerar que Moscú no ha dado señales de estar dispuesto a negociar de buena fe.

"No tengo grandes expectativas. Hasta ahora no hemos visto señales de que Rusia esté dispuesta a negociar de buena fe", declaró Kallas a la prensa en París, donde asiste a la reunión de ministros de Exteriores del G7.

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La jefa de la diplomacia europea defendió que cualquier proceso negociador debe ir acompañado de gestos concretos por parte de Moscú, como un alto el fuego, el cese de los ataques contra civiles y las infraestructuras civiles y garantías de que Rusia no volverá a atacar Ucrania.

"Nos gustaría ver un alto el fuego para poder sentarnos a negociar", señaló Kallas, que insistió en que Rusia debe demostrar buena voluntad y dejar de matar civiles y atacar infraestructuras.

Las conversaciones trilaterales, que se prolongarán hasta el miércoles en la capital de Emiratos Árabes Unidos, se reanudarán después de más de ocho meses de interrupción y abordarán tanto el final de la guerra como las garantías de seguridad y la futura arquitectura de seguridad europea.

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La posibilidad de ampliar el diálogo a las preocupaciones rusas sobre la expansión de la OTAN y de la Unión Europea (UE) hacia el este ha generado inquietud en Kiev, cuyo presidente, Volodímir Zelenski, ha advertido del riesgo de que las aspiraciones de Ucrania queden relegadas en un eventual acuerdo entre las grandes potencias.

Kallas rechazó que sea necesario diseñar una nueva arquitectura de seguridad europea y sostuvo que ya existe un marco de acuerdos internacionales que Rusia debe respetar.

"Ya tenemos una arquitectura de seguridad europea. He contado al menos 30 acuerdos internacionales en los que Rusia ha asumido obligaciones", afirmó, al citar los compromisos sobre el respeto a la soberanía y la integridad territorial de los Estados.

La jefa de la diplomacia europea mencionó, entre otros instrumentos, el Acta Final de Helsinki y el Memorándum de Budapest, y sostuvo que el problema no es la ausencia de acuerdos, sino el incumplimiento de los compromisos asumidos por Moscú.

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"Nuestro problema es que Rusia no está respetando esos acuerdos", dijo Kallas, que defendió que los esfuerzos internacionales deben centrarse en garantizar que Moscú cumpla las obligaciones que ya ha aceptado.

La alta representante insistió también en que Europa debe participar en las conversaciones, dado que varias cuestiones relacionadas con la guerra dependen de decisiones europeas, entre ellas las sanciones y los activos rusos congelados.

En este sentido, aseguró que los acuerdos europeos establecen que esos activos no serán liberados hasta que Rusia pague reparaciones por los daños causados por la guerra.

Kallas añadió que una paz justa y duradera exige también que se depuren responsabilidades por los crímenes de guerra y que existan garantías de que Rusia no volverá a atacar Ucrania.

La UE ha elaborado, junto con sus ministros de Exteriores, una lista de intereses fundamentales para reforzar su posición negociadora, ante lo que Kallas considera un desequilibrio en el planteamiento actual.

"Rusia ha presentado sus exigencias máximas, mientras que nosotros no estamos pidiendo nada. Esa no puede ser una buena solución", advirtió. EFE