Lamine, Rodri, Cubarsí y David Raya, en el FIFPRO World 11 Masculino de 2026

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El fútbol español acaparó el FIFPRO World 11 Masculino de 2026, el equipo ideal votado por 19.806 futbolistas profesionales, con la presencia en este once internacional de Lamine Yamal, Rodrigo Hernández, Pau Cubarsí y David Raya.

Igual que en el once femenino, España dominó la votación del masculino, con cuatro jugadores entre los elegidos a través de FIFPRO. Según la organización mundial que representa a los y las futbolistas profesionales, el equipo fue votado por 19.806 futbolistas masculinos de 73 países.

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Lamine Yamal encabeza la representación de la selección de los campeones del mundo, con tres jugadores del FC Barcelona, junto a sus compañeros Pau Cubarsí y un Rodrigo que llegó este verano a la Ciudad Condal desde el Manchester City. Además, David Raya, meta del Arsenal, fue elegido en la portería, con lo que elevan a 53 el récord español de apariciones en el World 11 masculino.

Por otro lado, fueron votados dos jugadores del Real Madrid: Kylian Mbappé y Jude Bellingham. Completan el 11 de FIFPRO los defensas del París Saint-Germain Nuno Mendes y Achraf Hakimi, y el centrocampista también del campeón de la Champions Vitinha; y los delanteros Erling Haaland (Manchester City) y Leo Messi (Inter Miami). El argentino vuelve a este equipo ideal por primera vez desde 2023, ampliando así su récord histórico a 18 apariciones.

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Para confeccionar este once se tiene en cuenta el rendimiento de los jugadores entre el 4 de agosto de 2025 y el 19 de julio de 2026, con la condición de haber participado en al menos 30 partidos oficiales durante ese periodo.