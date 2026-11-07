Delcy Rodríguez reabre la Plaza Washington en Caracas en un nuevo gesto de acercamiento

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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el encargado de negocios de Estados Unidos, John Barrett, han inaugurado este viernes la Plaza Washington en el centro de Caracas con motivo de los 250 años de la independencia estadounidense, en lo que supone un nuevo capítulo de acercamientos entre ambos países desde la captura del expresidente venezolano, Nicolás Maduro.

La líder venezolana ha señalado que la reinauguración de la Plaza Washington rinde homenaje a la figura histórica del prócer estadounidense y a su papel clave en la independencia del país, equiparando su legado con la gesta libertadora de Simón Bolívar en el continente.

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Asimismo, Delcy ha remarcado la importancia de poner en valor la memoria histórica propia al tiempo que se honra a los héroes de otras naciones, ratificando el acompañamiento del país ante la próxima conmemoración del aniversario de la independencia de Estados Unidos.

"Esta reinauguración es un homenaje a un líder de la independencia y a un presidente de los Estados Unidos, es un sentido homenaje al legado histórico que dejó, así como Bolívar abrió camino para los pueblos de América. Es importante conocer la historia de sus países y reconocer a héroes de otras naciones. Nos unimos al júbilo por los 250 años de la independencia de los Estados Unidos", ha celebrado la presidenta encargada, quien ha colocado una ofrenda foral ante la estatua ubicada en la parroquia en El Paraíso.

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Rodríguez ha estado acompañado por una gran comitiva representativa de su Gobierno, integrada por las carteras de Economía y Finanzas, Obras Públicas y Servicios y Exteriores, además de la alcaldesa de Caracas.

Por parte de la representación estadounidense han asistido el encargado de negocios, John Barrett, junto al subsecretario del Departamento de Estado para Sudamérica y varios miembros del Departamento de Tesoro y Energía.

El acercamiento se produce en un contexto marcado por la exigencia de Washington de sustituir la "infraestructura electoral" heredada del régimen anterior para garantizar un proceso de transición con plazos acotados y renovadas garantías democráticas.