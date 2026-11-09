Agencias

La Bolsa de Milán gana un 2,69 % con la banca y el grupo BPM como protagonistas

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Roma, 9 nov (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este lunes al alza y su índice selectivo FTSE MIB subió un 2,69 % hasta los 51.399,69 puntos, animada por el buen desempeño del sector bancario tras la propuesta de fusión entre Banco BPM y Crédit Agricole Italia y los resultados récord de UniCredit.

Por otro lado, el índice general FTSE Italia All-Share avanzó un 2,61 % hasta los 54.083,80 enteros.

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Durante la jornada cambiaron de manos unos 419 millones de acciones por un valor de unos 3.886 millones de euros (unos 4.353 millones de dólares).

En la primera sesión de la semana, el parqué milanés lideró las subidas europeas gracias al sector bancario, pero también por el descenso de los precios del petróleo y la recuperación del sector tecnológico.

Las empresas con mejores resultados fueron el banco italiano Banco BPM, que subió un 10,67 % gracias a su propuesta "amistosa" de fusión por parte de Crédit Agricole.

Le siguieron la empresa aeroespacial Avio (7,71 %), el grupo bancario italiano UniCredit (6,28 %), el fabricante de cables Prysmian (5,94 %) y el de semiconductores STMicroelectronics (5,26 %).

En contraste, lideraron las pérdidas el gigante automovilístico Stellantis, con una bajada del 1,55 %, la empresa de audífonos Amplifon (-1,38 %), la firma de moda de lujo Moncler (-1,28 %), el operador de torres de telecomunicaciones Inwit (-0,82%) y el operador de infraestructuras energéticas Snam (-0,58 %). EFE

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