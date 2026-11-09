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Kallas abre la puerta a sanciones europeas a Irán por ciberataques en Europa

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París, 9 nov (EFE).- La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, dijo este lunes que la UE podría adoptar una respuesta "contundente" contra Irán si se confirma su responsabilidad en los ciberataques que afectaron a cientos de supermercados franceses y de otros países.

"Hemos conocido ahora que estos incidentes se han atribuido a Irán (en Francia). Hasta ahora no conocíamos esa atribución", declaró Kallas a la prensa en París, donde asiste a la reunión de ministros de Exteriores del G7 que se celebra hoy y mañana.

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La jefa de la diplomacia europea señaló que el Consejo de Asuntos Exteriores de la UE, que se celebrará el próximo lunes, ofrecerá la oportunidad de abordar el asunto y estudiar una respuesta comunitaria. EFE

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