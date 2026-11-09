El central Pau Cubarsí gana el premio Golden Boy 2026

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El defensa internacional español del FC Barcelona Pau Cubarsí ha sido galardonado este lunes con el premio Golden Boy 2026, reconocimiento que concede anualmente el diario italiano 'Tuttosport' al mejor futbolista menor de 21 años que compite en Europa, tras imponerse en la votación final después de completar una temporada en la que ha alzado LaLiga y la Supercopa de España con el club blaugrana y el Mundial con la selección española.

"Hola a todos, estoy muy contento de ser el ganador del Golden Boy 2026 y la verdad que estoy muy orgulloso. Primero de todo, darle las gracias tanto a 'Tuttosport' como a la gente que me ha votado para que pueda recoger este reconocimiento. Tampoco me puedo olvidar de mi familia y amigos que siempre han estado ahí en todo momento", ha manifestado el central canterano a través de un mensaje tras hacerse oficial la distinción.

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Asimismo, el zaguero de 19 años ha querido acordarse de sus compañeros y técnicos en sus primeras palabras como galardonado. "Y tampoco de los jugadores y staff tanto del FC Barcelona como de la Selección Española. Porque la verdad que sin ellos esto no sería posible y ha sido un año espectacular. Así que muchísimas gracias a todos y vamos a por más", ha rematado.

Con la conquista de esta distinción, Cubarsí se ha convertido en el quinto futbolista de la historia del FC Barcelona en recibir el galardón, tras los triunfos anteriores de Leo Messi, Pedri, Gavi y Lamine Yamal, lo que consolida la presencia de la cantera azulgrana en el palmarés del trofeo italiano.

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El reconocimiento premia el rendimiento del central catalán durante la última campaña, en la que se ha consolidado como líder de la zaga 'culer' y ha alcanzado la segunda estrella mundial con España en el campeonato del mundo, torneo donde además en el que fue elegido como el mejor jugador joven.

La nómina completa de premiados por 'Tuttosport' recogerá sus trofeos el próximo 14 de diciembre en una gala que se celebrará en Turín (Italia). En el cuadro de honor de la presente edición figuran también la jugadora del Real Madrid Felicia Schröder como European Golden Girl.

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Además, el peso del FC Barcelona en esa gala será enorme porque su presidente, Joan Laporta, ha sido elegido Mejor Presidente y la joven delantera del filial blaugrana Giulia Galli ha ganado el (Best Italian Golden Girl. Por otro lado, el delantero noruego del Manchester City Erling Haaland y la delantera inglesa del Arsenal Alessia Russo han ganado el Golden Player en categoría masculina y femenina, Andrea Berta --director deportivo del Arsenal-- el premio Best Executive y el portugués Jorge Mendes el premio a Best Agent.