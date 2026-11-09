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El Fin Irresistible evoluciona: Walmart va por innovación, conveniencia y ahorro para transformar la experiencia de compra

PR Newswire

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CIUDAD DE MÉXICO, 9 de noviembre de 2026

· La empresa amplía el catálogo en línea de Bodega Aurrera e incorpora Walmart+ y Sparky.

· La velocidad será prioridad, con casi 20% más de productos con entrega el mismo día.

CIUDAD DE MÉXICO, 9 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- Walmart de México y Centroamérica lanzó la octava edición de El Fin Irresistible (EFI), con una propuesta basada en tres pilares: surtido para cada cliente, en tiendas y en línea; valor, mediante precios bajos, promociones, financiamiento y ahorro; y una experiencia fácil, con entregas el mismo día de miles de productos, 20% más que el año pasado.

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La campaña estará vigente del 5 al 18 de noviembre en tiendas, clubes y plataformas digitales, para que las familias elijan cómo y dónde comprar.

EFI 2026 integra ahorro, soluciones financieras y productos a precios irresistibles: hasta 65% de ahorro en pantallas, electrodomésticos, videojuegos, juguetes, celulares, moda, belleza, salud y bienestar, mascotas, bebés, despensa y decoración; hasta 24 meses sin intereses con todos los bancos, crédito digital, garantía extendida y bonificaciones; en tiendas y clubes podrán comprar ahora y empezar a pagar en febrero de 2027, a 6 meses sin intereses; y Marketplace ampliará su catálogo con muebles, deportes, audio, moda y calzado.

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"El Fin Irresistible es una propuesta que hemos construido durante ocho años, evolucionando junto con las necesidades de nuestros clientes y socios. Millones de familias confían en nosotros para preparar sus celebraciones y encontrar sus regalos. Por eso, seguimos trabajando para ofrecer valor, surtido y conveniencia en Bodega Aurrera, Walmart y Sam's Club", señaló Cristian Barrientos Pozo, Presidente y Director General de Walmart de México y Centroamérica.

DISTINTAS FORMAS DE VIVIR EL FIN IRRESISTIBLE

Bodega Aurrera: "Te mereces estrenar"

Bodega Aurrera trae opciones para comprar en tienda, sitio o app móvil, con un catálogo extendido de hogar, belleza, cuidado personal, juguetes, mascotas, despensa y abarrotes. Los clientes pueden comenzar las decoraciones navideñas desde un peso. Bodega Aurrera Express ofrece alimentos, bebidas y productos cotidianos; Mi Bodega Aurrera, artículos de cocina y electrodomésticos.

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Sam's Club: En El Fin Irresistible, "Sólo faltas tú"

Alineado a su reciente lanzamiento de marca, que coloca al centro a los Socios, El Fin Irresistible invita a descubrir un catálogo renovado y una experiencia omnicanal. Los Socios Plus podrán acumular el 2% de recompensa y disfrutar de productos únicos; y con Scan&Go pagar desde la aplicación para evitar filas.

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Walmart: algo nuevo por descubrir todos los días

Walmart evoluciona su propuesta para ser el destino de compra para las familias mexicanas con categorías como moda tecnología, gaming, artículos para el hogar y productos para disfrutar en familia. Con variedad, conveniencia y precios irresistibles, busca sorprender y mostrar que siempre hay algo nuevo por descubrir.

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Se suma Sparky, asistente de compras con inteligencia artificial, y Walmart+, membresía que integra compras, entretenimiento y beneficios exclusivos.

Nuestras Marcas

Las marcas propias de Walmart de México y Centroamérica acercarán innovación, calidad y ahorro, como ATVIO que destaca con soluciones de tecnología y entretenimiento en pantallas, bocinas, audífonos y accesorios.

"Estamos listos para acompañar a las familias mexicanas durante una de las temporadas más importantes del año. Con más de 3,300 tiendas y clubes, plataformas digitales y una sólida red logística, reafirmamos nuestro compromiso de ofrecer valor todos los días", finalizó Cristian Barrientos Pozo, Presidente y Director General de Walmart de México y Centroamérica.

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Acerca de WalmexWalmart de México y Centroamérica (BMV/BIVA: Walmex) es una empresa liderada por personas, empoderada por la tecnología, omnicanal, dedicada a ayudar a la gente a ahorrar dinero y vivir mejor. Opera en seis países: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua. Al cierre del tercer trimestre de 2026, reportó un crecimiento en ingresos consolidados del 3.0%, con ventas por 248,828 millones de pesos. Cuenta con un equipo de más de 235 mil asociados y asociadas, que operan 4,346 tiendas, y clubes, así como 33 centros de distribución en la región. En México, más de cinco millones de clientes realizan a diario sus compras en Bodega Aurrera, Sam's Club, Walmart Express y Walmart Supercenter, así como ventas en línea y en dispositivos móviles.

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FUENTE Walmart