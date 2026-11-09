Ibermed, Fundación Esperanza y La Vicuña informan a Diputación de sus proyectos en Sahara y Guatemala

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La diputada de Participación Ciudadana, Cooperación Internacional y Consumo de la Diputació de Cádiz, Ana Moreno, ha mantenido sendas reuniones con tres de las entidades con las que mantiene vínculos de colaboración a través de las convocatoria de Ayudas de Cooperación Internacional de la Diputación de Cádiz: Ibermed, la Fundación Esperanza y la Fundación La Vicuña.

En una nota, la Diputación ha señalado que esta última, la Fundación La Vicuña, ha informado a la diputada sobre los objetivos e intenciones de su proyecto a desarrollar en 2027 en el Sahara Occidental, una de las zonas de influencia preferente que determina la convocatoria de ayudas que concede el Servicio de Cooperación Internacional.

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Del mismo modo, la Fundación Esperanza ha trasladado a la diputada sus planes para sus proyectos en Guatemala, en la región de Cobán, donde viene desarrollando un trabajo de larga duración que cuenta con el apoyo continuado de la Diputación desde principios de siglo, a través de las diferentes convocatorias de ayudas.

También en Guatemala desarrolla su proyecto Ibermed, Médicos con Iberoamérica, que ofrece prestaciones sanitarias básicas en zonas desfavorecidas del país. Al igual que la Fundación Esperanza ha manifestado a la diputada su agradecimiento por esta larga trayectoria de colaboración que también suma muchos años, entre ambas entidades.

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Por su parte, Ana Moreno ha puesto a disposición de estas necesidades el apoyo de la Diputación y su personal técnico para resolver cualquier contingencia que fuera necesaria en la gestión y tramitación de las ayudas.

La Diputación ha recordado que destina 260.000 euros a ayudas a Organismos No Gubernamentales para el Desarrollo (ONGD) que repercuten en 30 proyectos. Cada uno de ellos percibe cantidades que oscilan entre 3.000 y 17.000 euros. El ámbito de actuación preferente de estas entidades son países de África, América Latina, Oriente Medio y otras zonas prioritarias.

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