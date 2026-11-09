Demócratas darán visibilidad a placa en honor a agentes que afrontaron asalto al Capitolio

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Washington, 9 nov (EFE).- Los demócratas planean dar más visibilidad a la placa que honra a los agentes que defendieron el Congreso estadounidense durante el asalto del 6 de enero de 2021, trasladándola a un lugar más destacado del Capitolio.

Una fuente cercana a la iniciativa confirmó este lunes al portal Politico el plan de trasladar el distintivo, instalado en un pasillo de la planta baja de la sede del Legislativo estadounidense.

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El cambio de ubicación supone una declaración de intenciones de cómo los demócratas quieren recordar un episodio tan impactante de la historia reciente de Estados Unidos.

Se calcula que 140 agentes resultaron heridos el 6 de enero de 2021 durante el ataque y cinco de ellos fallecieron en los días posteriores.

La instalación de la placa para homenajearlos ha generado controversia desde hace años.

En marzo de 2022, el Congreso aprobó una ley que ordenaba colocarla en el lado oeste del Capitolio antes de marzo de 2023, pero ese plazo se incumplió.

De hecho, en el quinto aniversario del ataque, en enero de este año, todavía no se había colocado y no fue hasta marzo cuando fue instalada en la planta baja del Congreso.

La mayoría republicana en las Cámaras fue retrasando su instalación, con la aparente intención de pasar página con respecto a un asunto que les resultaba incómodo y por el que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó a ser sometido a un juicio político.

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A lo largo de estos años, los demócratas insistieron primero para que se instalara y después para que ocupara un lugar más destacado.

A partir de enero, cuando se inicie la próxima legislatura, los demócratas tomarán control de las dos Cámaras del Congreso después de la sonada derrota que infligieron a los republicanos en las legislativas del pasado martes. EFE