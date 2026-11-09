América Latina advierte en la COP31 de que no puede afrontar la adaptación con préstamos

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Antalya (Turquía), 9 nov (EFE).- América Latina necesita financiación climática que no agrave su endeudamiento y acceso más sencillo a fondos internacionales, advirtió este lunes en la cumbre COP31 de Antalya Ana Aguilar, jefa negociadora sobre clima de Panamá y presidenta de AILAC, un grupo de siete países de la región.

En declaraciones a EFE durante la primera jornada de la conferencia, Aguilar señaló que los cambios políticos en la región están relegando las políticas ambientales, en un momento delicado porque crecen las necesidades de inversión para afrontar los efectos del calentamiento global.

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"Nuestros líderes, elegidos por el sistema democrático, hicieron que el tema medioambiental baje de nivel", señaló Aguilar en referencia a América Latina.

La Asociación Independiente de América Latina y el Caribe (AILAC) es un grupo de negociación climática integrado por siete países: Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá y Perú.

Aguilar insistió en que financiar mediante préstamos las medidas de adaptación, destinadas a proteger a la población y las infraestructuras frente a los efectos del calentamiento, como sequías, inundaciones y otros fenómenos extremos, plantea dificultades para economías con recursos limitados.

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"No podemos hacer nuestra adaptación por medio de préstamos", afirmó, al explicar que resulta difícil convencer a los Ministerios de Economía y Finanzas de que asuman nuevas deudas para afrontar estos riesgos.

Aguilar puso también como ejemplo las dificultades de Panamá para obtener recursos del Fondo Verde para el Clima, uno de los principales mecanismos internacionales de financiación climática.

"No hemos sido capaces de acceder al Fondo Verde del Clima", lamentó.

A su juicio, tan importante como aumentar las cantidades comprometidas es simplificar los procedimientos y reforzar las capacidades técnicas de las administraciones para preparar proyectos y solicitar recursos.

Preguntada por la ausencia de EEUU y las reticencias de la Unión Europea (UE) a aumentar sus aportaciones, Aguilar reclamó mecanismos que permitan exigir responsabilidades a los países que prometieron movilizar financiación climática.

Y, aunque reconoció que los gobiernos afrontan restricciones políticas y presupuestarias, recordó que los compromisos internacionales no implican que todos los recursos deban proceder directamente de las arcas públicas.

"Ellos prometieron movilización", subrayó, al defender una mayor participación del "sector privado".

La negociadora planteó también la necesidad de convertir la adaptación climática en una actividad capaz de atraer inversiones, generar oportunidades económicas y proporcionar medios de vida sostenibles a las comunidades vulnerables.

Sobre qué resultados permitirían considerar un éxito la COP31, Aguilar reclamó acuerdos que demuestren que las negociaciones internacionales pueden ofrecer respuestas a la crisis climática.

"La realidad es que esto no está funcionando", advirtió.

A su juicio, la cumbre debe establecer una hoja de ruta clara para reducir al mínimo el tiempo durante el que la temperatura mundial supere el límite de 1,5 grados y lograr que vuelva a situarse por debajo de ese umbral lo antes posible.EFE

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