Mujeres de África y América Latina compartirán en Euskadi experiencias frente a la violencia en movilidad forzada

06/11/2026 Cartel del encuentro de Mujeres en Marcha. POLITICA ALBOAN

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Diez mujeres procedentes de África y América Latina visitarán Euskadi entre el 9 y el 15 de noviembre para "compartir experiencias, aprendizajes y estrategias de resistencia frente a las violencias que afectan a las mujeres en contextos de movilidad forzada", en el marco del programa Mujeres en Marcha que Alboan impulsa desde 2019 con organizaciones sociales de ambos continentes.

Desde Alboan han explicado que los desplazamientos forzados y las violencias contra las mujeres "no han dejado de crecer", por lo que es "fundamental fortalecer los espacios de encuentro, favorecer el intercambio de conocimientos y tejer alianzas entre organizaciones y personas comprometidas con la defensa de los derechos de las mujeres".

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Uno de los principales hitos de esta visita será el Congreso Internacional 'Mujeres en Marcha: movilidad humana y violencias contra las mujeres', organizado por Alboan y la Universidad de Deusto, que tendrá lugar los días 9 y 10 de noviembre la Universidad de Deusto, en Bilbao.

El encuentro, de carácter gratuito, reunirá a representantes de organizaciones de África y América Latina, junto con voces del ámbito académico e institucional.

Su inauguración contará con la participación de María Guijarro Ceballos, secretaria de Estado de Igualdad y Erradicación de la Violencia contra las mujeres; Javier Cortés Fernández, director de eLankidetza - Agencia Vasca de Cooperación y Solidaridad; y Natxo Rodriguez Puertas, director General de Cohesión Social.

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Entre las participantes, se encuentran Caddy Adzuba, premio Princesa de Asturias de la Concordia y directora de AFEM-FPM, organización de la República Democrática del Congo, y Alejandra Castellanos, directora del Servicio Jesuita a Refugiados (JRS) Latinoamérica. Sus experiencias, ha destacado Alboan, contribuirán a visibilizar las distintas formas de violencia que afrontan las mujeres en contextos de desplazamiento y las respuestas que están construyendo las organizaciones que las acompañan.

Además, durante la tarde del 9 de noviembre, se celebrará el taller 'Aprendizajes y claves para el acompañamiento de mujeres en movilidad desde la evaluación del programa Mujeres en Marcha', dirigido especialmente a ONG, entidades sociales e instituciones interesadas en esta realidad.

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