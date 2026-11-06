Roberto Garza: Jugar en España es el sueño de los Bears

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Madrid, 6 nov (EFE).- El próximo 2 de diciembre se celebra, como cada año en Río Hondo, Texas, el 'Día de Roberto Garza'. Es la manera en la que esta pequeña localidad mantiene vivo el recuerdo de su vecino más ilustre, el ex guardia y centro de origen mexicano que hizo carrera en la NFL vistiendo la camiseta de los Falcons y, sobre todo, de los Bears.

A estos últimos representa en España en unos clínics de fútbol bandera, aprovechando que el domingo se disputará el NFL Madrid Game entre los propios Falcons y los Cincinnati Bengals. En una entrevista con EFE repasa su carrera y habla, entre otros temas, del anillo de campeón que tuvo cerca y no pudo conseguir.

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Pregunta: Le traen a España una serie de clínics que los Chicago Bears celebran para dar difusión al fútbol bandera. ¿Por qué los niños deberían engancharse a esta disciplina?

Respuesta: Cada niño tiene algo que le gusta. Para mí, es tratar de tener la experiencia con varios deportes para ver qué es lo que realmente te encanta, porque todos sabemos que los niños tienen que escoger el deporte y no los papás escogerlo por ellos. Cuando tienen esa experiencia de ver cómo atrapar el balón, cómo correr con el balón, cómo quitar la banderita... se emocionan. Eso es lo que hemos visto con niños a través de las cuatro ciudades en las que hemos estado.

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"No imaginábamos que el fútbol bandera fuera olímpico tan pronto"

P: ¿Usted se imaginaba años atrás que el fútbol bandera podría llegar a ser olímpico?

R: No. Empezamos esta campaña hacia 2023 y es algo que pensamos un poco que realmente podría ser, pero no imaginábamos qué tan pronto. En 2028 habrá solo seis equipos, pero el objetivo ahora es seguir creciendo para que haya muchos más.

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P: Los Bears son uno de los equipos vinculados a España a través del sistema de mercados globales de la NFL. ¿Usted cree que les veremos algún día jugando en España?

R: Ese es el sueño. Por eso, hemos hecho estas campañas, para hacer crecer el nombre de los Bears en España y tener la oportunidad de entrar a un estadio aquí y que se vea todo de naranja y azul marino. Ese es el sueño para el equipo y para nosotros.

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P: Dónde le gustaría más ver a los Bears. ¿En el Bernabéu o en el Azteca?

R: (Risas). Esas preguntas son muy difíciles, ¿no?. Yo quiero verlos en los dos estadios, porque representa el crecimiento del deporte. Pensando en el Bernabéu ya llevamos cuatro años promoviendo a los Bears e instalando el crecimiento del fútbol bandera pero claro, también jugar en el Azteca sería impresionante.

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P: Ahora mismo los Bears son uno de los equipos más atractivos de ver, están en muy buen momento. ¿Usted les considera candidatos al anillo?

R: Claro. Pero es temprano en la temporada. Más que nada es mantener los jugadores saludables, la clave es siempre tener a tu mariscal de campo por toda la temporada y que tus jugadores titulares estén en la cancha jugando, porque este juego es muy rudo y siempre pasan lesiones. El trabajo que ya está haciendo Ben Johnson en las preparaciones y en los ajustes de medio tiempo es increíble, por eso han podido dominar. Ahora con Jeffrey Simmons han mejorado y tienen una ofensiva dominante, una defensiva que causa problemas a los mariscales de campo y los equipos especiales siguen siendo los mejores en la NFL.

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P: Me hablaba de Caleb. Por juego y por detalles de liderazgo, ¿le gusta lo que ve en él como quarterback? ¿Usted cree que tiene lo necesario para guiar a la franquicia a ser campeona de la Superbowl?

R: Yo creo que sí. Para ser un líder tienes que ser uno de los mejores jugadores y es lo que es él. Desde el momento en que llegó a los Bears ha jugado a un nivel que no se ha visto como mariscal de campo en el equipo por muchos años. Lo primero es tener el talento y la confianza de tu equipo y luego llegas a ser un líder por cómo entrenas todos los días, por cómo llegas a los entrenamientos, por cómo llegas a las reuniones. Sabemos que el talento ya lo tiene y la disciplina del día a día es lo que miran los jugadores, por eso el equipo está detrás de él.

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Difícil recordar la Super Bowl perdida

P: ¿Le ha dado muchas vueltas estos años a la oportunidad que tuvieron de ganar la Super Bowl y que no pudieron aprovechar?

R: Es difícil cada año cuando es la semana previa a la Super Bowl porque repasan todas las ediciones y tengo que revivir ese momento. Es difícil porque estuvimos cerca de ser campeones; acabamos ese año 13-3, ese equipo fue algo muy especial. Recuerdo ese momento cuando ganamos el 2006 NFC Championship en Chicago y cuando dijeron 'You are going to the Super Bowl'. Ese es un momento inolvidable porque estábamos a punto de ser campeones, desafortunadamente no lo logramos.

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P: Lo que sí ganó fue el Walter Payton. ¿Puede llegar a ser tan gratificante como ganar un anillo?

R: Tu trabajo en la comunidad es algo muy importante. Quieres dejar marca, quieres cambiar las vidas de los niños. Pero creo que no hay nada como ser campeón con tu equipo.

P: Hay también otros logros que ha tenido en su carrera. No todo el mundo ha sido tampoco portada del popular videojuego Madden, que también es un privilegio.

R: Claro, es algo que no se puede creer. Vengo de papás mexicanos, de la primera generación de estar en Estados Unidos, y nunca soñé con ello. Me acuerdo jugando el juego de niño y ahora decir que estuve en la portada es algo muy especial para mí.

P: El 2 de diciembre, en menos de un mes, se va a celebrar como cada año en Río Hondo el 'Día de Roberto Garza'. ¿Qué supone para usted algo así?.

R: Hace años que se puso. Hubo un desfile ese día y nombraron la calle donde vivo como Roberto Garza Drive. Me da mucho orgullo representar a esa pequeña ciudad. Es una ciudad de 1.500 habitantes, muy pequeña, en el sur de Texas. Y tener la oportunidad de tener una carrera en la NFL y representar a esa comunidad es algo muy especial para mí, algo que queda marcado. Cada vez que voy a mi casa les puedo decir a mis hijos que esta es mi calle.

P: ¿Es raro tener su casa en una calle con su nombre?

R: Sí. Yo soy Roberto Garza Jr. y cuando le mandaban algo a mi papá, ponía Roberto Garza y luego Roberto Garza Drive. Siempre preguntaban si estaba seguro y tenía que explicarles que fui jugador de la NFL y el resto.

Carlos Mateos Gil