Alexia Rivas revela que tuvo una cita con Carlo Costanzia: "No cuajó, me pareció soso"

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'A cuadros' como se dice coloquialmente. Así se ha quedado Alexia Rivas este jueves cuando, en pleno directo durante el programa 'La tarde se mueve', su compañera Marta López la ha mirado directamente a los ojos y le ha preguntado por qué nunca ha contado que tuvo algo con Carlo Costanzia. Lejos de negar la mayor, la colaboradora ha admitido que tuvo un encuentro con el novio de Alejandra Rubio, revelando cómo fue su cita y por qué no se vieron más.

"Lo voy a explicar. No he tenido nada con Carlo, pero sí es cierto que en su día tuvimos una cita. Nos conocimos por una aplicación donde está la gente famosa o conocida. Hicimos match los dos y quedamos en Ibiza para tomar algo", ha relatado, explicando que fue en 2021, cuando ella acababa de salir de 'Supervivientes' y el hijo de Mar Flores protagonizaba la serie 'Toy boy' de Antena 3.

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Como ha asegurado, no fueron solos a la cita, sino acompañados cada uno por un amigo y, como ha confesado, "lo noté un poco tieso". "No me siento cómoda contando los detalles, pero me pareció un poco soso" ha expresado, desvelando que aunque después Carlo le escribió para volver a verse, ella le dijo que no porque "no cuajó". "No es mi tipo, no me gustó" ha zanjado visiblemente incómoda.

Un encuentro que no fue a más, que se produjo tres años antes de que Carlo conociese a Alejandra, y del que Alexia no sabe si la hija de Terelu Campos está enterada porque "no sé qué nivel de confianza tienen", dejando entrever que por su parte, y aunque ha compartido plató en numerosas ocasiones con la influencer, ella no le habría contado nada.

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