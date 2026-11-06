Gloria Camila supervisa la reforma de su nueva casa: un chalet de aire vanguardista valorado en más de 500.000 euros

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Gloria Camila ha cumplido su sueño de comprarse su propia casa. Tal y como ha revelado en exclusiva este miércoles la revista Semana, la hija de José Ortega Cano ha adquirido una propiedad unifamiliar de aire vanguardista situada en una zona residencial a las afueras de la capital, muy cerca de donde vive el torero.

Un chalet de nueva construcción de lineas rectas con grandes ventanales, pintado en color blanco, que cuenta con 170 metros de vivienda distribuidos en dos plantas, con 4 dormitorios, 3 cuartos de baño, estancias con muchas posibilidades y un coqueto jardín privado en una parcela de 400 metros, perfecta para disfrutar de su privacidad a salvo de miradas indiscretas.

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Muy ilusionada y deseando instalarse en el que pronto se convertirá en su nuevo hogar, Gloria Camila se está encargando de supervisar personalmente cómo avanza la reforma y, si hace unos días visitó la casa junto a su padre -como ha revelado orgulloso el torero le está ayudando en los preparativos-, en esta ocasión lo ha hecho con Marina, mujer de confianza de la familia Ortega Cano, con la que estuvo comprobando cómo funciona el videoportero que ha instalado a las puertas de su casa.

Y aunque no ha trascendido el importe exacto que la hija de Rocío Jurado ha pagado por su primera vivienda en propiedad, algunas opciones similares por la zona estarían entre los 500.000 y los 600.000 euros.

Feliz con Álvaro García aunque ha asegurado que por el momento no tienen planes de boda a pesar de que hace varias semanas se rumoreó que estarían planeando darse el 'sí quiero' en secreto, y compaginando su faceta de colaboradora televisiva e influencer con su marca de moda, 'Bakkus', Gloria se encuentra sin duda en uno de los momentos más dulces de su vida y, después de una temporada complicada por sus enfrentamientos con su hermana Rocío Carrasco, la hermana de Michu, Tamara Rodríguez, su sobrina Rocío Flores, o su ex Kiko Jiménez, ha dejado las polémicas a un lado y está muy ilusionada con su nueva casa.

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