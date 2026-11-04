Directivos de Ueno bank declaran ante Fiscalía en Paraguay entre reclamos de afectados

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Asunción, 4 nov (EFE).- Ocho directivos de Ueno bank comparecieron este miércoles ante el Ministerio Público de Paraguay para declarar ante los fiscales, un día después de la intervención de esa entidad por problemas de solvencia y en medio de protestas de quienes reclaman sus recursos.

Los funcionarios, que pasaron la noche en dependencias policiales en Asunción tras entregarse a las autoridades, fueron trasladados esposados, con el rostro cubierto y vistiendo chalecos antibalas, resguardados por un fuerte operativo de seguridad.

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Hasta el Ministerio Público acudieron el mayor accionista y uno de los fundadores del intervenido Ueno bank, Miguel Vásquez, y el presidente del directorio, Juan Manuel Gustale Cardoni.

También llegaron el miembro del directorio Julio Rey Fernández, los directores titulares, Alejandro Gómez Abente y Diego Duarte Schussmuller, así como el alto ejecutivo Miguel Ángel Almada, quien fue el último en presentarse la noche del martes ante la Justicia.

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De igual forma fueron trasladadas hasta la sede de la Fiscalía Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción la alta ejecutiva Mariana Torres Rubiani y la segunda vicepresidente de la institución, Diana Mongelos González.

A las afueras de la Fiscalía se apostaron personas que, al grito de "badulaques" y "bandidos", reclamaban que destaparan el rostro de los acusados y se quejaban del perjuicio causado por el banco, que al cierre de junio pasado contabilizaba 2,9 millones de clientes, según sus cifras, en un país de 6,1 millones de habitantes.

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"200 millones tengo ahí", gritaba un hombre frente a las cámaras, sin especificar si se trataba de guaraníes o dólares.

Se quejó del "trato" que reciben los detenidos y dijo tener la obligación de pagar sueldos.

"Teníamos que estar todos acá", señaló, al reclamar la escasa presencia de manifestantes. "Unos cuantos nomás estamos y fuimos estafados más de un 1.500.000 personas", se lamentó.

Este martes, el BCP dispuso, "por unanimidad", iniciar un "procedimiento de resolución" de Ueno, tras "constatarse una insuficiencia en su índice de solvencia por debajo del cincuenta por ciento (50 %) del mínimo requerido", según un comunicado.

En medio de la crisis, el titular del emisor, Carlos Carvallo, quien estuvo antes de encabezar el emisor desde 2023 al frente de la Financiera Ueno -convertida actualmente en Ueno bank-, puso a disposición su cargo y fue reemplazado de forma interina por Liana Caballero, integrante del directorio del BCP.

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Caballero, en declaraciones a la radio ABC Cardinal, pidió este miércoles "tranquilidad" a los ahorradores y aseguró que los integrantes del emisor no van a dormir "hasta que cobren" los afectados.

Este caso ha generado preocupación entre cuentahabientes y sectores como los pensionistas, ya que, además de sus cuentas, en Ueno se encuentran millonarias inversiones del estatal Instituto de Previsión Social (IPS), que administra el fondo de jubilación de la mayoría de los empleados del país, y de otras instituciones públicas.

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El Senado aprobó la víspera en una sesión extraordinaria un proyecto de ley que fijó en hasta 40 los salarios mínimos el monto que cada depositante podrá recibir en un plazo de 24 horas, previa resolución bancaria. Se espera que la Cámara Baja dé curso a la iniciativa durante esta jornada. EFE