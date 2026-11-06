Evacuado a Reino Unido un médico británico contagiado de ébola durante la respuesta al brote en RDC

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Un médico británico contagiado de ébola mientras trabajaba en el marco de la respuesta al brote declarado a mediados de mayo en República Democrática del Congo (RDC), que deja ya más de 10.600 casos y cerca de 5.200 muertos, ha sido evacuado a Reino Unido e ingresado en aislamiento en un hospital de Londres.

El Gobierno británico ha señalado en un comunicado que trabajó con las autoridades congoleñas y con socios sanitarios internacionales para acometer la evacuación del paciente después de que diera positivo por la enfermedad, en línea con los protocolos de prevención y control.

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Así, ha apuntado que el hombre se encuentra en una unidad de aislamiento del Royal Free Hospital de Londres "altamente especializada y específica diseñada para este objetivo".

Renu Bindra, subdirectora de Respuesta de Salud Pública ante Riesgos de la Agencia de Seguridad Sanitaria de Reino Unido (UKHSA, según sus siglas en inglés), ha subrayado que las autoridades "cuentan con protocolos de control y prevención de infecciones sólidos y bien establecidos para limitar el riesgo de transmisión".

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"El riesgo para el público en general sigue siendo bajo", ha destacado, al tiempo que ha recordado que "el ébola no se propaga por el aire" y que "se contagia a través de contacto directo con los fluidos corporales de una persona que presenta síntomas".

El brote en RDC es ya el más mortífero en la historia del país, superando el registrado entre 2018 y 2020, con las proyecciones apuntando a que podría llegar a superar al registrado entre 2014 y 2016 en África occidental, que dejó 28.616 casos y 11.325 fallecidos en Guinea, Liberia y Sierra Leona, según los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

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Durante las últimas semanas se han confirmado además casos en Kenia y Nigeria --declarada libre tras evacuar a Suiza a la única paciente-- vinculados al brote en RDC, después de que Uganda anunciara el 28 de julio que estaba libre del virus tras dos muertos y 20 casos.