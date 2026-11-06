Viernes, 6 de noviembre de 2026 (08.00 GMT)

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Bangkok/Madrid,6 nov (EFE).-

Montevideo.- El papa León XIV inicia en Uruguay una gira pastoral por Latinoamérica, que le llevará también a Argentina y Perú, y que concluirá el día 16, con una primera etapa uruguaya que se extenderá hasta el domingo.

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Montevideo.- León XIV se reúne con el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, y realiza una visita a la catedral de Montevideo.

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Montevideo.- El papa recibe la llave de Montevideo por parte de la Intendencia de la capital uruguaya y visita la Catedral Metropolitana, donde se encontrará con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos y seminaristas.

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Asunción.- El futuro político del presidente paraguayo, Santiago Peña, se encuentra en manos del Congreso, que continúa este viernes con el juicio político en su contra, que podría terminar con su destitución y la pérdida de sus fueros, en medio de la crisis desatada por la intervención de Ueno Bank, que dejó a millones de clientes sin acceso a sus ahorros.

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Varsovia.- Los ministros de Exteriores del Consejo de Estados del Mar Báltico y de Ucrania y la alta representante europea Kaja Kallas discuten de manera informal las condiciones para poner fin a la guerra de Ucrania.

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Bruselas.- El rey Felipe de los belgas recibe en audiencia al primer ministro Bart de Wever en plena crisis de gobierno para decidir si acepta o rechaza su dimisión.

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Cabo Cañaveral (EE.UU.).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asiste a la cumbre UP Summit en las instalaciones del Centro Espacial Kennedy de la NASA, en Florida, una cita centrada en la innovación y el porvenir de la movilidad, el transporte y la industria aeroespacial.

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Bogotá.- Encuentro con el representante especial del Secretariado General de la ONU en Colombia y jefe de la Misión, Miroslav Jenca, con motivo de la renovación en el Consejo de Seguridad del mandato de la misión de verificación del organismo multilateral en el país suramericano.

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Guatire (Venezuela).- La líder opositora y premio nobel de la paz 2025, María Corina Machado, visita el campamento que familiares de presos políticos mantienen desde hace diez meses frente a la cárcel El Rodeo I, en el estado Miranda (centro), para exigir junto a víctimas y ONG la liberación inmediata de todos los detenidos.

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Jerusalén - Yúsef Yarabín, líder de la principal coalición palestina de Israel, la Lista Conjunta, explica en una entrevista con EFE que Benjamin Netanyahu ha perdido las elecciones y que ninguna campaña de deslegitimación contra los árabes impedirá el cambio.

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Asunción - Paraguay afronta una nueva jornada de incertidumbre por la crisis de Ueno bank, donde casi la mitad de la población tenía sus ahorros y cuyas operaciones fueron intervenidas, mientras persisten las dudas sobre el futuro político del país tras la renuncia del presidente Santiago Peña y la decisión del Congreso de continuar con el proceso de juicio político en su contra.

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Asia (varios países).- Las principales bolsas de Asia llegaron a caer este viernes hasta cerca de un 9 % en el que analistas consideran el peor desplome desde 2020, motivado por el sector la inteligencia artificial (IA) ante el temor de que la victoria del Partido Demócrata en Estados Unidos amenace el auge de esta tecnología y la inversión en centros de datos.

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Ciudad de México.- Rodeados de rascacielos, los guardianes del pueblo prehispánico de Xoco luchan por permanecer en una Ciudad de México cada vez más global, una batalla que han llevado hasta los tribunales para intentar frenar nuevos desarrollos inmobiliarios.

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Brasilia.- La victoria demócrata en las elecciones de Estados Unidos puede revertir los "retrocesos" del presidente Donald Trump en la agenda climática y tendrá un "impacto inmenso" en la cumbre climática COP31, que comienza el próximo lunes en Antalya (Turquía), afirma el brasileño André Corrêa do Lago, presidente de la COP30.

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Madrid.- El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, advierte en una entrevista con EFE del peligro de que perdamos el porvenir si el mundo no cambia, aunque no cree que vaya a haber un enfrentamiento bélico directo entre dos superpotencias.

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Mombasa.- Un tribunal de Kenia dicta sentencia para el líder de una secta cristiana y sus 28 coacusados, declarados culpables en octubre por cargos de asesinato vinculados a la muerte de 190 niños y un adulto en la 'masacre de Shakahola', en la que más de 400 personas ayunaron hasta morir para reunirse con Jesucristo.

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Lima.- La estatua más grande del mundo en honor al papa León XIV es trasladada del taller donde ha sido esculpida en Perú hasta el parque frente al océano Pacífico donde se ubicará, con el objetivo de ser inaugurada antes de la llegada del pontífice al país, prevista del 11 al 16 de noviembre.

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Lima.- La organización de la visita del papa León XIV a Perú explica el despliegue logístico para la vigilia que el pontífice liderará con jóvenes en el Estadio Nacional de Lima, como parte de su visita al país, programada del 11 al 16 de noviembre.

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Santiago de Chile.- El sonido de las aguas del río Perquilauquén, en las frondosas montañas del sur de Chile, inunda estos días el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Santiago e invita al visitante a sumergirse, a través de un recorrido sensorial, en la primera gran exposición sobre los horrores cometidos en la antigua Colonia Dignidad, la secta de origen alemán que sirvió como centro de torturas durante la dictadura militar.

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Los Ángeles (EE.UU).- El travieso felino con un gigantesco sombrero a rayas, icono entrañable de la infancia en Estados Unidos, salta de las páginas de los cuentos clásicos creados por Dr. Seuss para expandir su magia en la película animada 'The Cat in the Hat' (El gato con sombrero).

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Santo Domingo.- La inteligencia artificial (IA) es un fenómeno "hasta cierto punto peligroso", que puede llevar a la mediocridad en las industrias creativas, asegura en entrevista con EFE el cantautor dominicano Chichí Peralta, quien la próxima semana recibirá junto con otros artistas el Premio a la Excelencia Musical del Latin Grammy.

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Seúl.- Ciudadanos surcoreanos protestaron este viernes en Seúl para mostrar su oposición al envío de tropas surcoreanas al estrecho de Ormuz.

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Hanói.- Hanói acoge desde el jueves y hasta el sábado la Exposición Internacional de Electrónica y Electrodomésticos Inteligentes de Vietnam 2026, donde se están presentando tendencias emergentes a medida que crece la demanda de electrónica de consumo y dispositivos para el hogar inteligente.

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Bangkok.- Tailandia celebra la Procesión Real de Barcazas sobre el río Chao Phraya a su paso por Bangkok como parte de las celebraciones del 48 cumpleaños de la Reina Suthida, o cuarto ciclo de 12 años según la tradición local, en una ceremonia en la que participarán 52 barcazas y que mezcla historia, religión y artesanía.

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París.- La Ópera Nacional de París celebra los 150 años del estreno de 'El anillo del Nibelungo', la monumental tetralogía de Richard Wagner, con dos ciclos completos en noviembre, bajo la batuta del español Pablo Heras-Casado y con una puesta en escena de su compatriota Calixto Bieito.

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París.- El seleccionador francés, Zinedine Zidane, desvela la lista de convocados para los dos próximos partidos de Francia en la Liga de las Naciones, contra Italia el 12 de noviembre y contra Turquía tres días más tarde.

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cdp/rmg/ EFE

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