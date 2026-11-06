El primer ministro de Irak garantiza a Trump que su territorio no será usado para atacar a países vecinos

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El primer ministro de Irak, Alí al Zaidi, ha mantenido una conversación telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la que han abordado la situación de seguridad en Oriente Próximo y en la que el mandatario iraquí ha asegurado que su país no permitirá que su territorio sea utilizado como plataforma para lanzar ataques contra Estados vecinos.

Durante la llamada, ambos líderes han analizado la evolución de los acontecimientos en la región y las perspectivas de la próxima fase, coincidiendo en la necesidad de impulsar la coordinación y las consultas bilaterales frente a los desafíos actuales, según ha informado la oficina del primer ministro iraquí a través de un comunicado.

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En este sentido, Al Zaidi ha remarcado la importancia de apoyar la estabilidad regional priorizando la vía diplomática para contener las tensiones y evitar una mayor propagación del conflicto. Así, el jefe de Gobierno ha reiterado el llamamiento de Bagdad al respeto de la soberanía de los Estados y a la adopción de soluciones pacíficas mediante un diálogo "constructivo" que salvaguarde la seguridad de los pueblos de la región.

Finalmente, ambos dirigentes han subrayado la necesidad de mantener una comunicación fluida y coordinar sus posturas en asuntos de interés mutuo con el objetivo de fortalecer las relaciones bilaterales entre Washington y Bagdad.

La conversación entre Al Zaidi y Trump ha tenido lugar en medio de la falta de avances en las negociaciones entre Irán y Estados Unidos para poner fin a la guerra y ante las amenazas de Trump sobre la posibilidad de reiniciar la ofensiva contra el país asiático.

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Las autoridades iraquíes han insistido en numerosas ocasiones desde el estallido de la guerra en Oriente Próximo a causa de la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán que su territorio debía quedar al margen de la contienda.

Irán ha lanzado ataques con drones y misiles contra intereses estadounidenses y posiciones de grupos kurdos en el país, mientras que milicias proiraníes de Irak han atacado objetivos similares e incluso han lanzado drones contra otros países de la región como parte de su respuesta a la citada ofensiva. Asimismo, Teherán y estos grupos han denunciado el uso de espacio aéreo iraquí para ataques contra su territorio.

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